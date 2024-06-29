مدنين: تظاهرة تحسيسية بجرجيس تحت شعار "لا للمخدرات.. انت اقوى"

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نظّم نادي إعلام القرب بدار الشباب بجرجيس بالشراكة مع مركز الصحة الانجابية بجرجيس، أمس الجمعة، لقاء تحسيسيا حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار "لا للمخدرات ...انت أقوى" احتضنته دار الشباب في إطار الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة المخدرات.



وتهدف هذه المبادرة التحسيسية الى توعية الشباب بخطر الادمان، والتحسيس بمخاطر المخدرات، وبضرورة الابتعاد عن هذه الآفة وعن السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تهددهم، ونشر الطاقة الايجابية في صفوفهم، وفق المشرفة على نادي إعلام القرب.

وأضافت أن هذه التظاهرة تأتي ضمن نشاط هذا النادي لصقل مواهب الشباب، والتعريف بمهاراته وتطويرها، وحتى يبتعد على كل ما من شأنه أن يكون حاجزا امام طموحاته وآماله، حسب قولها.



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ومثل هذا اليوم مناسبة للتعريف باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وشعاره "لا للادمان نعم للحياة" بطريقة سلسة تفاعل معها الشباب واستوعبها بطرافة، الى جانب ورشة في الرسم حول كيفية تمثل الشباب لافة المخدرات من اجل تمرير خطاب تحسيسي وتوعوي هادف.

ومثل هذا اليوم مناسبة للتعريف باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وشعاره "لا للادمان نعم للحياة" بطريقة سلسة تفاعل معها الشباب واستوعبها بطرافة، الى جانب ورشة في الرسم حول كيفية تمثل الشباب لافة المخدرات من اجل تمرير خطاب تحسيسي وتوعوي هادف.