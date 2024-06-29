Babnet

مدنين: تظاهرة تحسيسية بجرجيس تحت شعار "لا للمخدرات.. انت اقوى"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66803133b5dde1.90817623_gnpqmilekojhf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 20:04 قراءة: 0 د, 46 ث
      
نظّم نادي إعلام القرب بدار الشباب بجرجيس بالشراكة مع مركز الصحة الانجابية بجرجيس، أمس الجمعة، لقاء تحسيسيا حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار "لا للمخدرات ...انت أقوى" احتضنته دار الشباب في إطار الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة المخدرات.

وتهدف هذه المبادرة التحسيسية الى توعية الشباب بخطر الادمان، والتحسيس بمخاطر المخدرات، وبضرورة الابتعاد عن هذه الآفة وعن السلوكات المحفوفة بالمخاطر التي تهددهم، ونشر الطاقة الايجابية في صفوفهم، وفق المشرفة على نادي إعلام القرب.
وأضافت أن هذه التظاهرة تأتي ضمن نشاط هذا النادي لصقل مواهب الشباب، والتعريف بمهاراته وتطويرها، وحتى يبتعد على كل ما من شأنه أن يكون حاجزا امام طموحاته وآماله، حسب قولها.
...

ومثل هذا اليوم مناسبة للتعريف باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وشعاره "لا للادمان نعم للحياة" بطريقة سلسة تفاعل معها الشباب واستوعبها بطرافة، الى جانب ورشة في الرسم حول كيفية تمثل الشباب لافة المخدرات من اجل تمرير خطاب تحسيسي وتوعوي هادف.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290085


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Swi euro_2024 - Ita euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Ger euro_2024 - Den euro_2024 |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 21:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*