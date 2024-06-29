وزير السياحة يفتتح الدورة الأولى لمسابقة "أيام الدندان للتصميم - نسخة سنة 2024" ويتوج الفائزين في المسابقة

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افتتح وزير السياحة والصناعات التقليدية ، محمد المعز بلحسين، الجمعة بتونس العاصمة، فعاليات الدورة الأولى لمسابقة "أيام الدندان للتصميم - نسخة سنة 2024"

وتنتظم هذه المسابقة في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية، والتي تندرج ضمن مشروع "تونس الإبداعية"، الذي ينفذ بالتعاون بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير السياحة ، أهمية هذه المسابقة التي ستساهم في تحفيز الفاعلين في القطاع من حرفيين وباحثين ومبتكرين ومصممين فضلا عن دعم البحث والتجديد والابتكار، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتوج التقليدي التونسي محليا وعالميا.

وعلى صعيد آخر، أفاد بأن الوزارة تعمل على هيكلة قطاع الصناعات التقليدية وتشبيك الفاعلين الاقتصاديين، فضلاً عن استغلال الإمكانيات التي توفرها الرقمنة والمنظومة الاتصالية لمزيد النهوض بالقطاع الى جانب تطوير سلاسل القيمة وإحداث شبكات عنقودية بعدة مناطق وفي اختصاصات حرفية مختلفة والعمل على تركيز مجموعة من مراكز التصميم والابتكار HUB DESIGN بكل من نابل والمهدية والدندان مضيفا أنه سيتم قريبا افتتاح مراكز جديدة في كل من قفصة وقابس.



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وفي السياق ذاته أشار محمد المعز بلحسين ، إلى أن هذه المسابقة ستسهم بشكل كبير في تعزيز ثقافة البحث والتجديد والابتكار في قطاع الصناعات التقليدية وهو ما سيساهم في دعم واستهلاك المنتوج التقليدي الوطني لتعزيز الهوية الثقافية ودعم الاقتصاد التونسي.

وأسند وزير السياحة بالمناسبة الجوائز للفائزين في مسابقة أيام الدندان للتصميم لسنة 2024.