رئيس جديد للهيئة العامة للسجون والإصلاح

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أعلنت وزارة العدل مساء اليوم الجمعة، في بلاغ لها ، عن إنهاء مهام عماد العوجي كرئيس للهيئة العامة للسجون والإصلاح وتعيين، حاتم الزغلامي، وهو القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح خلفا له .
وكان العوجي وهو مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول عين في منصبه الأخير رئيسا لهذه الهيئة التابعة لوزارة العدل منتصف سبتمبر 2023.
وكان العوجي وهو مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول عين في منصبه الأخير رئيسا لهذه الهيئة التابعة لوزارة العدل منتصف سبتمبر 2023.
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