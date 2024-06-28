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رئيس جديد للهيئة العامة للسجون والإصلاح

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 21:06 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلنت وزارة العدل مساء اليوم الجمعة، في بلاغ لها ، عن إنهاء مهام عماد العوجي كرئيس للهيئة العامة للسجون والإصلاح وتعيين، حاتم الزغلامي، وهو القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح خلفا له .

وكان العوجي وهو مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول عين في منصبه الأخير رئيسا لهذه الهيئة التابعة لوزارة العدل منتصف سبتمبر 2023.


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