رئيس جديد للهيئة العامة للسجون والإصلاح

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أعلنت وزارة العدل مساء اليوم الجمعة، في بلاغ لها ، عن إنهاء مهام عماد العوجي كرئيس للهيئة العامة للسجون والإصلاح وتعيين، حاتم الزغلامي، وهو القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح خلفا له .



وكان العوجي وهو مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول عين في منصبه الأخير رئيسا لهذه الهيئة التابعة لوزارة العدل منتصف سبتمبر 2023.

