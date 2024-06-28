رئيس الجمهورية يتسلم القائمات المالية للبنك المركزي 2023 وتقرير مراقبي الحسابات

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تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، الجمعة، بقصر قرطاج، القائمات المالية للبنك لسنة 2023 وتقرير مراقبي الحسابات.





وأكّد سعيد "أن النتائج التي حققتها تونس بناء على اختياراتها الحرّة النابعة من ارادة شعبها، فنّدت كل التوقعات التي كانت عديد الدوائر تروج لها، وفق ما نقله بلاغ لرئاسة الجمهورية.



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وأردف متابعا "ان الأرقام المتعلقة بنسبة التضخم وسداد الديون والاحتياطي من العملة الأجنبية وغيرها من المؤشرات خير دليل على أنه يمكن تجاوز عديد العقبات والصعوبات".





وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "تونس اليوم تدفع باهظا ثمن الأخطاء والاختيارات التي يرتقي عدد غير قليل منها إلى مرتبة الجريمة، هذا فضلا عن وضع عالمي وأزمات اقتصادية ومالية على المستوى الدولي لم تكن تونس ولا الدول النامية سببا فيها".