وزارة الشؤون الاجتماعية: المتقاعدون تشملهم الزيادة بنسبة 7 بالمائة في الأجور الدنيا المضمونة

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ينتفع أصحاب الأجور الدنيا المضمونة لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل بداية من شهر جويلية المقبل بالزيادة بنسبة 7 بالمائة، بأثر رجعي يحستب منذ غرّة ماي 2024 ، وفق ما أوردته وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة.



وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي غداة يوم واحد، من لقاء جمع كلا من رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري وتقرّر في أعقابه الترفيع في الاجور الدنيا المضمونة بنسبة 7 بالمائة، أن الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل يشمل جرايات المتقاعدين من منظوري صندوق الضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجّزالمسندة من صندوق التأمين عن المرض.





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كما يشمل نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية ومتقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.



وتبعا لهذا الإجراء، حدّد الأجر الأساسي المضمون لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع ب 491.504 دينارا، في حين ضبط الأجر الأساسي لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع 417.558 دينارا.



وبالنسبة للأجر الأدنى الفلاحي المضمون،حدّد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي ليصبح 18.904 دينارا ، ووقع الترفيع في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين المختصّين اليومي ليصبح 19.912 دينارا، أما العملة الفلاحيين ذوي الكفاءة، فضبط القرار الترفيع في الأجر الأدنى اليومي للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة ليصبح 20.800 دينارا.



وجدير بالذكر، أن الزيادة بنسبة 7 بالمائة في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، تتلوها زيادة ثانية بنسبة 7.5 بالمائة بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين لحوالي مليون متقاعد من القطاع الخاص.