قابس : حملة تشجير ثالثة بشجرة الخروب بالمحمية الطبيعية زملة الظواهرية بقابس الغربية

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نظّمت جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي، أمس الخميس، بمدخل المحمية الطبيعية زملة الظواهرية بحوض وادي قابس بقابس الغربية، حملة تشجير ثالثة لمحيط المحمية بشجرة الخروب، وذلك في إطار برنامج تنجزه هذه الجمعية بدعم من الادارة العامة للغابات وبتمويل من الصندوق العالمي للطبيعة وبالشراكة مع جمعية التنمية والعناية بالبيئة بالرماثي.

وغرس أبناء الجمعية وعدد من المتطوعين في هذه الحملة، التي تم وضعها تحت عنوان "استعادة الغابات والتنوع البيولوجي لمجابهة التغيرات المناخية"، 250 شتلة من مشاتل شجرة الخروب، أضيفت إلى 350 شتلة من هذه الشجرة غرسها عدد من الفلاحين المجاورين للمحمية.

وقد جاءت هذه الحملة لتعزز المجهود الذي قامت به جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي مع شركائها في حملتين سابقتين للتشجير، أفضتا إلى غراسة 500 شتلة من الخروب على مساحة 3 هكتارات بمنطقة قرعة المكي المجاورة لقرية الرماثي والمحاذية للطريق السريعة.

وكان رئيس جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي، نوفل حمودة، قد أفاد في تصريح سابق صحفي " وات "، بأنه قد وقع الاختيار في حملات تشجير محيط المحمية الطبيعية زملة الظواهرية على شجرة الخروب بالنظر للخصائص التي تتمتع بها هذه الشجرة ومن بينها أوراقها الكثيرة، وخضرتها الدائمة، وقدرتها على تحمّل العطش وحرارة الطقس، والعيش في الأراضي الصخرية والتربة الرملية الفقيرة، فضلا عن مردودها الاقتصادي الجيّد.



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وتهدف حملة التشجير بحوض وادي قابس الى استعادة الغطاء النباتي بهذه المنطقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التغيرات المناخية، وتحسين عناصر البيئة من المياه والهواء، ونشر الحس والوعي البيئي لدى متساكني المنطقة.