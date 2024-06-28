المجموعة التونسية القارة بالبرلمان الإفريقي تواصل مشاركتها في أشغال الدورة العادية الثالثة

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تواصل المجموعة التونسية القارة بالبرلمان الإفريقي مشاركتها في أشغال الدورة العادية الثالثة من المدة النيابية السادسة لهذا البرلمان، المنعقدة بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا تحت شعار " تعليم إفريقيا جديرة بالقرن الحادي والعشرين : بناء أنظمة تعليمية مرنة لتحقيق المزيد من النجاح في التعلّم الشامل والجيد مدى الحياة والملائم لإفريقيا".



وتضم المجموعة التونسية، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن مجلس نواب الشعب، عواطف الشنيتي ويسري البواب ولطفي الهمامي وأيمن بن صالح وأحمد سعيداني.





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وأبرز رئيس البرلمان الإفريقي أهمية المشاركة التونسية في أشغال هذه الدورة، مثمّنا حرص تونس على المساهمة في إثراء عمل هذا الهيكل البرلماني الافريقي في إطار ما توليه من أهمية لبعدها الافريقي.



وكانت للوفد التونسي مشاركات "نشيطة" في أشغال مختلف لجان البرلمان، على غرار لجنة حقوق الإنسان والشعوب ولجنة العلاقات الدولية وحل النزاعات ولجنة الإقتصاد الرّيفي والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية ولجنة النوع الاجتماعي والأسرة والشباب والمعوقين ولجنة النقل والاتصال والعلوم والتكنولوجيا.



وتمّ التداول خلال أشغال مختلف اللجان في مسائل تتعلق خاصة بالاقتصاد الريفي والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية، إضافة الى قضايا تتصل بالأمن الغذائي والتغذية، والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في هذا الاطار.



وجرى التطرق إلى دور برنامج الأغذية العالمي في الحد من الجوع وسوء التغذية وفي تعزيز الإنتاجية الزراعية.



وتدارس المشاركون مواضيع تهم المشاريع المستقبلية في مجالات النقل والاتصال والعلم والتكنولوجيا، وتعزيز البنية التحتية الإفريقية من أجل التنمية المستدامة، والمبادرات والاستراتيجيات في مختلف هذه المجالات.



كما تمحور النقاش حول قضايا السلام والأمن في جميع أنحاء القارة، والمجهودات التي يبذلها الاتحاد الافريقي في خدمة هذه القضايا، وفي علاقة بالتنمية في أفريقيا، وبتهيئة بيئة سليمة وبالعناية بالتربية والتعليم.



وشارك الوفد التونسي في ورشة حول تطوير المناهج التربوية في افريقيا، وفي اجتماع مشترك للجنة الدائمة للبرلمان الإفريقي المعنية بالاقتصاد الريفي والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية، وتحالف العدالة المناخية الإفريقي، خصص لمناقشة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 والتحضير للمؤتمر المقبل الذي سيعقد في أذربيجان هذا العام.



كما شارك في أشغال الجلسة العامّة التي عقدها البرلمان الإفريقي لمناقشة القانون النّموذجي بشأن الأمن الغذائي والتّغذية في إفريقيا.

