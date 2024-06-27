رشيد بطيطة مدير عام جديد للشركة التونسية للبنك

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عيّن مجلس إدارة الشركة التونسية للبنك، رشيد بطيطة، مديرا عاما جديدا للبنك خلفا لمحمد شويخة، الذي غادر البنك في أكتوبر 2022.

وحسب البنك فقد تولى الأسعد الزناتي الجويني ثم نبيل الفريني منذ أواخر ماي المنقضي خطة مدير عام البنك بالنيابة.



ورشيد بطيطة من إطارات الشركة التونسية للبنك حيث انضم إلى المؤسسة في مارس 1990 وتقلد عدة خطط أهمها الإدارة المركزية للموارد البشرية الى غاية جوان 2022، ومسؤول القطاع التجاري الى غاية تعيينه مديرا عاما للبنك.



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يشار الى أن وزارة المالية كانت أعلنت في أكتوبر 2022 عن فتح باب الترشحات لاختيار مدير عام جديد للشركة التونسية للبنك بعد مغادرة محمد شويخة له.

علما ان الشركة التونسية للبنك هي شركة عمومية خفية الاسم تأسست سنة 1957 ويبلغ راسمالها 9ر776 مليون دينار تساهم فيه الدولة وبقية المساهمين العموميين بنسبة 3ر83 بالمائة .







