قفصة: تقدّم بنسبة 20 بالمائة في تنفيذ مشروع تهيئة وإعادة تعبيد الطريق الجهوية عدد 124 بمعتمدية القطار

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بلغت نسبة تقدّم إنجاز مشروع تهيئة وإعادة تعبيد الطريق الجهوية عدد 124 الرابطة بين مدينة القطار ومنطقة بوعمران التابعة لها، والممتدّة على مسافة 11 كلم، 20 بالمائة، بعد مرور 04 أشهر من إنطلاق الأشغال.

وبيّن المدير الجهوي للتجهيز على بوزيان نسق تقدم أشغال تهذيب وتوسعة وإعادة تعبيد الطريق الجهوية 124 في جزئها بين الطريق الوطنية عدد 15 في إتجاه ولاية قابس ومنطقة بوعمران بمعتمدية القطار، "عادي" مشيرا الى ان من أهمّ مزايا الطريق، علاوة على تحسين وتطوير حالة الطرقات المرقمة بمعتمدية القطار، ربطها منطقة بوعمران بحدود ولاية سيدي بوزيد، دون المرور عبر الطريق الوطنية عدد 14 في إتجاه ولاية صفاقس.

وتشمل مكوّنات المشروع، تهذيب وإعادة تعبيد 11 كلم، وتركيز منشآت مائية على طول الطريق بالإضافة إلى إنشاء كل التدخلات التي تضمن السلامة المرورية لمُستعملي الطريق.

وتندرج هذه الأشغال في إطار برنامج وطني لوزارة التجهيز، يهدف إلى تطوير شبكة الطرقات المرقمة بولاية قفصة، وهي أيضا جزء أوّل من مشروع يتضمّن تهيئة وإعادة تعبيد مسافة 25 فاصل كلم 5 من الطرقات الجهوية المُرقمة بالولاية، برمجت وزارة التجهيز إنطلاقها خلال هذه السنة.



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ويهمّ الجزء الثاني للمشروع، الذي سينطلق تنفيذه في الفترة القليلة المقبلة، تهيئة وإعادة تعبيد الطريق الجهوية عدد 122 الرابطة بين الطريق الوطنية المُؤدية إلى ولاية القصرين ومعتمدية سيدي بوبكر الحدودية، على طول 14 فاصل 5 كلم.

وبين بوزيان ان مدّة أشغال المشروع في جزئيه الأوّل والثاني ستدون 600 يوم، وانه تم رصد 29 مليون دينار للأشغال.