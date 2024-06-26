منوبة : السيطرة على حريق اتى على أربعة هكتارات حصيدة بالحبيبية من معتمدية الجديدة

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تمكن أعوان الحماية المدنية بمنوبة عشية اليوم الأربعاء، من إخماد حريق أتى على مساحة تناهز الأربعة هكتارات من الحصيدة والقصب والأعشاب موزعة بين أربعة ضيعات فلاحية بمنطقة الحبيبية من معتمدية الجديدة بولاية منوبة .



وقد تدخل أعوان فرقة الحماية المدنية بطبربة بتعزيز من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة بخمس شاحنات إطفاء لإخماد النيران التي أتت على كمية من التبن كانت باسطبل إحدى الضيعات ، وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية، بمنوبة سالم اليوسفي لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم.

وأضاف ان بعد جهود تمت محاصرة النيران التي التهمت الحصيدة والقصب بمجرى وادي والأعشاب، والحيلولة دون انتشارها خاصة بعد وصولها إلى خلفية بناية قديمة بها فضلات وأكوام خردة ،فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة .



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وجدد اليوسفي، توصياته إلى كافة المتساكنين ومستعملي الطريق، لتجنّب إلقاء أعقاب السجائر في الطريق العام، وكل السلوكيات التي من شأنها التسبب في حرائق قد تهدد الصابة، وتفادي مثل هذه الحرائق



يشار إلى تسجيل الجهة خلال هذه الصائفة يوم 28 ماي 2024 حريق في إحدى مزارع الحبوب بمنطقة شواط من معتمدية الجديدة، أتى على مساحة هكتارين من صابة القمح ، فيما تتواصل جهود اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها و تنظيم النجدة للتوقي من الحرائق وتشديد مراقبة أعوان الغابات وتحسيس الفلاحين بتأمين ماتبقى من الصابة وحماية الثروة الغابية بالجهة.