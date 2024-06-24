امتحان النوفيام 2024: انطلاق الاختبارات بمشاركة نحو 33 ألف مترشح

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يتطلب الإستعداد الجيد لاجتياز إمتحان شهادة ختم التعليم الاساسي "النوفيام" المراجعة اليومية والاجتهاد المتواصل للحصول على أعلى المعدلات التي تتيح مواصلة مسار دراسي "نموذجي" لتلاميذ متميزين منذ مرحلة التعليم الابتدائي.

ذلك ما أكده عدد من الأولياء المتجمعين أمام المدرسة الإعدادية النموذجية بالمنزه 5، اليوم الاثنين، على الساعة السابعة ونصف صباحا، في إنتظار دخول أبنائهم المترشحين للنوفيام إلى قاعات الامتحان وإجتياز أولى الاختبارات في مادتي العربية والانقليزية.

وتوجه اليوم نحو 33 ألف تلميذ لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام دورة 2024 للتناظرعلى 3750 مقعدا بالمعاهد النموذجية الموزعة على عدد من ولايات الجمهورية، فيما يجتاز شهادة ختم التعليم الاساسي التقني 202 تلميذا، على ان يتم الاعلان عن النتائج يوم 11 جويلية.

وأفادت الولية نايلة في تصريح لـ(وات) بخصوص اجتياز ابنها لهذا الامتحان أن العمل والمثابرة منذ دخول الطفل إلى المدرسة الابتدائية ضروريان لدخول المؤسسات النموذجية فضلا عن دعم الولي لأبنائه وشحنهم دائما بالموجات الإيجابية مهما كانت النتيجة.



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وأكدت نايلة أن تشجيع الأولياء لأبنائهم مهم جدا خلال مسارهم الدراسي، مضيفة أن المعدل أو الرتبة التي يتحصل عليها ليست مهمة بقدر جهد التلميذ الذي يجب أخذه بعين الإعتبار وتثمينه مهما كانت النتائج.

وأوضحت الولية أميرة التي بدت سعيدة بمشاركة إبنها في امتحان "النوفيام"، أن تلامذة المدارس الإعدادية النموذجية تعودوا على الإمتحانات الصعبة منذ نجاحهم في مناظرة "السيزيام"، مشيرة إلى أن التحضيرات للإمتحان تمتد على طول العام بمساندة من الأساتذة والأولياء.

ودعت إلى عدم الضغط على الأبناء عند التحضير للامتحانات والعمل في المقابل على تعزيز صحة نفسية سليمة لهم، لافتة كذلك إلى أهمية التغذية الجيدة والسليمة للتلاميذ والتي تلعب دورا هاما ومحفزا للتركيز في الدراسة.

من جهتها، بينت الولية سلمى أن الفترة الأخيرة للتحضيرات تستلزم توفير مناخ طيب في المنزل إضافة إلى الإمكانيات المادية والمعنوية التي تدعم وتشجع التلميذ على المراجعة الجيدة.

وتجمع أمام المدرسة الإعدادية النموذجية بالمنزه 5، عدد من الأولياء أغلبهم من الأمهات اللاتي ينتظرن بفارغ الصبر خروج أبنائهن من مركز الاختبار والاطمئنان عليهم.

ويجتاز التلاميذ في اليوم الثاني من امتحان النوفيام (الثلاثاء 25 جوان) مادتي الفرنسية وعلوم الحياة والأرض وفي اليوم الأخير (الأربعاء 26 جوان)، مادة الرياضيات.



ويتم ترتيب المتحصلين على شهادة ختم التعليم الأساسي العام المترشحين للدخول إلى المعاهد النموذجية ترتيبا تفاضليا، ويتم قبول المترشحين المتحصلين على معدل عام لا يقل عن 15 من عشرين.

ويمكن قبول المترشحين المرتبين تفاضليا ضمن مجموعة المؤهلين إلى حد إستنفاذ طاقة الإستيعاب على ألا يقل المعدل المطلوب عن 14 من عشرين.

