اكثر من 33 الف مترشحا يجتازون بداية من يوم الاثنين شهادتي ختم التعليم الاساسي العام والتقني دورة جوان 24

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يجتاز بداية من يوم الإثنين وعلى مدى ثلاثة أيام، اكثر من 33 الف تلميذا شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني في قرابة 259 مركز اختبارات كتابية، حسب إحصائيات لوزارة التربية نشرتها اليوم الاحد.



ويترشح لشهادة ختم التعليم الاساسي العام (النوفيام) 32 الف و911 تلميذا اي بزيادة بـ 353 تلميذا مقارنة بالدورة السابقة، للتناظرعلى 3750 مقعدا بالمعاهد النموذجية في عدد من ولايات الجمهورية فيما يجتاز شهادة ختم التعليم الاساسي التقني 202 تلميذا اي بانخفاض بـ59 تلميذا مقارنة بالدورة السابقة على ان يتم الاعلان عن النتائج يوم 11 جويلية.





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ويتم ترتيب المتحصلين على شهادة ختم التعليم الأساسي العام المترشحين للدخول إلى المعاهد النموذجية ترتيبا تفاضليا، ويتم قبول المترشحين المتحصلين على معدل عام لا يقل عن 15 من عشرين. ويمكن قبول المترشحين المرتبين تفاضليا ضمن مجموعة المؤهلين إلى حد إستنفاذ طاقة الإستيعاب على أن لا يقل المعدل المطلوب عن 14 من عشرين.