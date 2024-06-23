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استئناف التزود بمياه الشرب بمنطقة عمدون بداية من الساعة العاشرة ليلا

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 17:41 قراءة: 0 د, 21 ث
      
علنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاحد، انه سيتم استئناف  التزود بالماء الصالح للشرب بمنطقة عمدون من ولاية باجة  بصفة طبيعية تدريجيا بداية من مساء  اليوم الأحد 23 جوان 2024 على الساعة العاشرة ليلا بعد إصلاح العطب وإعادة تشغيل محطة الضخ.

 
واوضحت الشركة، في بلاغ لها، "أن عطبا مفاجئا طرأ صبيحة  اليوم  على مستوى محطة الضخ بمنطقة عمدون مما انجر عنه تسجيل انقطاع واضطراب في توزيع المياه بمدينة عمدون والمناطق المجاورة.
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