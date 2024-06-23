قفصة: إسراء نصيب صاحبة معدل 20،01 في البكالوريا "تفوقي نتيجة عمل متواصل منذ الابتدائي إلى الثانوي"

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"كي تحقق النجاح عليك ان تؤمن بأن الدراسة ليست مجرد معلومات تتلقاها، بل أكثر من ذلك. هي نمط حياة"، بهذه الكلمات تحدثت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، التلميذة بالمعهد النموذجي بقفصة إسراء نصيب أصيلة معتمدية المتلوي من ولاية قفصة ،والتي تحصلت على معدل 20،01 عن شعبة الرياضيات في امتحانات البكالوريا للدورة الرئيسية لسنة 2024 .



تقول إسراء إن هذا النجاح كان نتيجة عمل متواصل منذ التعليم الابتدائي إلى الثانوي، لتتوج بهذا المعدل في امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2024، مضيفة انها أعدت جيدا للامتحانات لكنها لم تكن تتوقع أن تتحصل على معدل 20،01 وهو بمثابة تتويج لعائلاتها والأسرة التربوية بقفصة التي وقفت إلى جانبها واحاطت بها طيلة ايام الاستعدادات واجتياز اختبارات البكالوريا.

وذكرت أنه رغم ظروفها الخاصة فهي تلميذة نصف مقيمة بالمعهد النموذجي بقفصة، وتتنقل بصفة يومية من معتمدية المتلوي الى قفصة المدينة، للدراسة فقد أعدت برنامجا خاصا لاجتياز امتحانات البكالوريا، يستند إلى استغلال اوقات الفراغ للمراجعة بنظام المجموعة بالمعهد والاستئناس باستشارات استاذتها في صورة وجود صعوبات في حول مسائل معينة.



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وفي رسالة إلى زملائها التلاميذ لتحقيق النجاح اكدت إسراء على ضرورة العمل بهدوء واعتماد نظام غذائي صحي مع اخذ اقساط من الراحة والنوم جيدا أثناء فترة اجتياز الامتحانات مع الايمان بقدراتهم الذاتية وامكانياتهم والتركيز على كيفية التألق في المواد التي اختاروها.

وبخصوص توجهاتها الدراسية المستقبلية والتوجيه الجامعي، قالت إسراء نصيب إنها كانت سابقا تفكر في دراسة الطب لكن بعد تحصلها على معدل 20،01 ستقوم بمراجعة اختياراتها واستشارة أهل الاختصاص في التوجيه لاختيار شعبة تتماشى ومؤهلاتها.