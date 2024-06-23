بيغولا تفوز ببطولة برلين للتنس

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أطاحت جيسيكا بيغولا بالمصنفة الأولى ومواطنتها الأمريكية كوكو غوف 7-5 و7-6 في نصف النهائي الذي توقف بسبب الأمطار، ومضت قدما لتتغلب على آنا كالينسكايا 6-7 و6-4 و7-6 في المباراة النهائية لتفوز ببطولة برلين المفتوحة للتنس اليوم الأحد.





وتوقفت مباراة نصف النهائي أمس السبت بسبب الأمطار عندما كانت بيغولا متقدمة 7-5 و6-6، ولم تهدر الأخيرة أي وقت عند استئناف المباراة اليوم وفازت بأربع من آخر خمس نقاط لتصل إلى أول نهائي لها على الملاعب العشبية.



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ووسعت بيغولا بذلك تفوقها على غوف، بطلة أمريكا المفتوحة، إلى 3-1 في المواجهات المباشرة.

ثم عادت بيغولا (30 عاما) للعب في النهائي، وكسرت إرسال كالينسكايا لتتقدم 3-1 في المجموعة الثالثة، لكن اللاعبة الروسية البالغة من العمر 25 عاما ردت بكسر إرسال منافستها وأنقذت أربع نقاط لكسر إرسالها في الشوط التالي لتتعادل 4-4.

وكانت كالينسكايا على وشك كسر إرسال منافستها مرتين أخريين، وهو ما كان سيمنحها الفوز، لكن اللاعبة الأمريكية أنقذت خمس نقاط لحسم المباراة لتفوز بالشوطين وتنتقل بالمجموعة إلى الشوط الفاصل، لتفوز في النهاية.

وهو خامس لقب فردي لبيغولا في مسيرتها والأول على الملاعب العشبية، وذلك قبل أيام من مشاركتها في بطولة ويمبلدون حيث بلغت دور ربع النهائي العام الماضي.