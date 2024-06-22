المنتخب التونسي للرقبي ب7 لاعبين يشارك من 29 جوان الى 7 جويلية في كاس افريقيا للامم

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يشارك المنتخب التونسي للرقبي بسبعة لاعبين في كاس افريقيا للامم المقررة بجزيرة الموريس من 29 جوان الجاري الى 7 جويلية القادم ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا منتخبات كوت ديفوار وبوركينا فاسو واوغندا.



وستقام مقابلات الدور الاول يوم السبت 29 جوان الجاري، ويستهل المنتخب التونسي تحت قيادة مدربه الفرنسي جيريمي ايكاردي سلسلة مقابلاته بملاقاة بوركينا فاسو (الساعة 6 و44 دقيقة بتوقيت تونس) على ان يتبارى بعدها مع اوغندا (الساعة 9 و50 دقيقة) قبل مواجهة كوت ديفوار (الساعة 12 و12 دقيقة).

وتجدر الاشارة الى ان المجموعة الاولى تضم كينيا ومدغشقر ونيجيريا والموريس بينما تتركب المجموعة الثالثة من منتخبات زيمبابوي وزامبيا وناميبيا والجزائر.



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ويتاهل أول وثاني كل مجموعة اضافة الى افضل صاحبي مركز ثالث الى الدور ربع النهائي.

ويشد المنتخب التونسي الرحال الى الموريس يوم الاربعاء القادم بوفد يضم 12 لاعبا.