الميزان التجاري الغذائي لتونس يسجل فائضا بقيمة 1581 مليون دينار مع موفي ماي 2024

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سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس الى موفى شهر ماي 2024، فائضا بقيمة 1581 مليون دينار مقابل عجز ناهز 9ر485 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2023، بفعل ارتفاع سلّة منتوجات من بينها تطور صادرات زيت الزيتون بنسبة 4ر102 بالمائة.



وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات مع موفى ماي 2024، وفق تحليل المرصد الوطني للفلاحة، 4ر153 بالمائة مقابل 6ر85 بالمائة خلال نفس الفترة من 2023 . وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 3ر57 بالمائة في حين تراجعت الواردات بنسبة 2ر12 بالمائة.

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وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات مع موفى ماي 2024، وفق تحليل المرصد الوطني للفلاحة، 4ر153 بالمائة مقابل 6ر85 بالمائة خلال نفس الفترة من 2023 . وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 3ر57 بالمائة في حين تراجعت الواردات بنسبة 2ر12 بالمائة.

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واتاحت صادرات زيت الزيتون تعبئة 1ر2977 مليون دينار في حين ساهمت صادرات ومنتوجات الصيد البحري التي ارتفعت على اساس سنوي بنسبة 9ر36 بالمائة بنحو 7ر262 مليون دينار والتمور بنحو 5ر461 مليون دينار.



وتراجعت في المقابل اجمالي قيمة الواردات الغذائية 2ر12 بالمائة لتبلغ 5ر2950 مليون دينار، مما يمثل نحو 9ر8 بالمائة من إجمالي الواردات. وبلغت واردات الحبوب قرابة 6ر1588 مليون دينار مسجلة تراجعا بنسبة 14 بالمائة مقاربة مع شهر ماي 2023 .



وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية انخفاضا بنسبة 3ر7 بالمائة لتبلغ 371 مليون دينار بالتزامن مع انخفاض في معدل سعر توريد هذه المادة بنسبة 8ر21 بالمائة.



وسجلت قيمة واردات السكر تراجعا بنسبة 3ر54 بالمائة فيما سجل معدل سعر توريده ارتفاعا بنسبة 5ر25 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، وفق بيانات المرصد.



يشار الى عجز الميزان التجاري العام لتونس سجل عجزا ، مع موفى شهر ماي من سنة 2024 قارب 6413 مليون دينار مقابل 7ر8100 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2023.



وبلغت المبادلات التجارية العامة لتونس مع موفى ماي 2024، قرابة 26750 مليون دينار على شكل صادرات و 9ر33162 مليون دينار على شكل واردات.

