تونس وجهت 5ر1 مليار دينار لتمويل واردات الحبوب خلال الاشهر الخمسة الاولي من 2024

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خصصت تونس، حتّى موفى ماي 2024، قرابة 5ر1 مليار دينار لتمويل سلّة الحبوب المورّدة من الخارج والتي استحوذت على قرابة 7ر53 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية.



وتأتي هذه البيانات التي اوردها المرصد الوطني للفلاحة في بلاغ نشره حول حول "تطوير الميزان التجاري الغذائي"، في وقت تتطلع فيه البلاد الى تجميع قرابة 3ر5 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي.





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وتقلّصت حصّة الحبوب من اجمالي واردات البلاد الغذائية بشكل طفيف مع موفى ماي 2024 مقارنة بالارقام المسجلة خلال العام الماضي والبالغة 7ر54 بالمائة من اجمالي واردات الغذاء.





ووجهت تونس هذه التمويلات لتمويل شراءات القمح (القمح اللين والصلب ) والتي بلغت قيمتهما زهاء 1 مليار دينار وشكلت 5ر68 بالمائة من سلة الحبوب التي تضم الشعير العلفى والذرة.



وشهد معدل توريد القمح الصلب انخفاضا بنسبة 7ر14 بالمائة فيما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين المطلوب من طرف السوق المحلية بنسبة 2ر21 بالمائة.





وتشجع الحكومة الفلاحين على تجميع صابة الحبوب من خلال تحديد أسعار قبول الحبوب على مستوى مراكز التجميع و اقرار منحة تشجيعية ظرفية خاصة بصابة 2024



وتبلغ أسعار قبول القمح الصلب عند التجميع، 140 دينارا للقنطار و 110 دنانير للقنطار بالنسبة الى القمح اللين و 90 دينار للقنطار بالنسبة للشعير والتريتكال.



يشار الى عجز الميزان التجاري العام لتونس سجل عجزا، مع موفى شهر ماي من سنة 2024 ، قارب 6413 مليون دينار مقابل 7ر8100 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2023.



وبلغت المبادلات التجارية العامة لتونس مع موفى ماي 2024، قرابة 26750 مليون دينار على شكل صادرات و9ر33162 مليون دينار على شكل واردات.