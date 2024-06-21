تكليف محمد بن عياد بمهام مدير عام الأكاديمية الدبلوماسية الدولية

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تم بمقتضى أمر عدد 369 لسنة 2024، المؤرخ في 18 جوان الجاري، الخاص بوزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الصادر بالرائد الرسمي لليوم الخميس، تكليف محمد بن عياد، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير عام الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، ابتداء من 20 ماي 2024.

كما تم بمقتضى أمر عدد 368 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جوان 2024 انهاء مهام فيصل قويعة، مستشار المصالح العمومية،بصفة مدير عام الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، ابتداء من 20 ماي 2024.







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