كاس تونس... ملعب الشاذلي زويتن يحتضن مباراة الاولمبي الباجي ومستقبل المرسى

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس ان مباراة الاولمبي الباجي ومستقبل المرسى لحساب الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم ستقام بعد غد السبت بملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.

كما اعلنت ان مباراة النادي البنزرتي وسبورتينغ بن عروس المقررة غدا الجمعة بملعب 15 اكتوبر ببنزرت ستنطلق على الساعة الخامسة مساء عوضا عن الساعة الرابعة بعد الظهر.



وفي ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي :



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الجمعة 21 جوان 2024

في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت (س 17)

النادي البنزرتي - سبورتينغ بن عروس الحكم / عبد الحميد بدر الدين



السبت 22 جوان 2024

في ملعب الشاذلي زويتن (س 16)

الاولمبي الباجي - مستقبل المرسى



الاحد 23 جوان 2024

في سوسة (س 16)

النجم الساحلي - الملعب التونسي

في المنستير (س 19)

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي

