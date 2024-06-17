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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: غدا انطلاق سلسلة مباريات الدور النهائي بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي

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Publié le Lundi 17 Juin 2024 - 14:10 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تنطلق غدا الثلاثاء سلسلة مباريات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024 الذي سيجمع بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي وفق البرنامج الاتي :

الثلاثاء 18 جوان 2024 (الجولة الاولى)
قاعة محمد المزالي بالمنستير (س 18)
...

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي

الخميس 20 جوان 2024 (الجولة الثانية)
قاعة محمد المزالي بالمنستير (س 18)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي

السبت 22 جوان 2024 (الجولة الثالثة)
قاعة القرجاني (س 18)
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

الثلاثاء 25 جوان 2024 (الجولة الرابعة)
قاعة القرجاني (س 18)
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

الخميس 27 جوان 2024 (الجولة الخامسة)
قاعة محمد المزالي بالمنستير (س 18)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي

ملاحظة // يتوج بلقب البطولة الفريق الذي يتمكن من الفوز في 3 مباريات.


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