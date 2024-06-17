البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: غدا انطلاق سلسلة مباريات الدور النهائي بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق غدا الثلاثاء سلسلة مباريات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024 الذي سيجمع بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي وفق البرنامج الاتي :



الثلاثاء 18 جوان 2024 (الجولة الاولى)

قاعة محمد المزالي بالمنستير (س 18)



...



الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي



الخميس 20 جوان 2024 (الجولة الثانية)

قاعة محمد المزالي بالمنستير (س 18)

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي



السبت 22 جوان 2024 (الجولة الثالثة)

قاعة القرجاني (س 18)

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري



الثلاثاء 25 جوان 2024 (الجولة الرابعة)

قاعة القرجاني (س 18)

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري



الخميس 27 جوان 2024 (الجولة الخامسة)

قاعة محمد المزالي بالمنستير (س 18)

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي



ملاحظة // يتوج بلقب البطولة الفريق الذي يتمكن من الفوز في 3 مباريات.