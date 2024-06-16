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بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية - المنتخب التونسي يستهل مشاركته بملاقاة الصين يوم الثلاثاء

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Publié le Dimanche 16 Juin 2024 - 20:08 قراءة: 0 د, 31 ث
      
يستهل المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية مشاركته في بطولة العالم التي تحتضنها الصين من 18 الى 23 جوان الجاري بملاقاة نظيره الصيني يوم الثلاثاء بداية من الساعة 10 و30 صباحا بتوقيت تونس.

وسيتبارى المنتخب الوطني في اللقاء الثاني مع نظيره البرازيلي يوم الاربعاء (س 5 صباحا بتوقيت تونس) على ان يختتم سلسلة لقاءاته في المرحلة التمهيدية بمواجهة نظيره الاسباني في نفس اليوم (الاربعاء) بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت تونس.

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ويضم المنتخب التونسي الذي يدربه مجمد الطبوبي اللاعبين الاتي ذكرهم: ايمن التوزي ومروان السوسي وبشار الرحيمي ووسيم زرياط واشرف المرغلي وحمزة فلاح ومروان الشتيوي وحازم شلاغو وعزيز بن اللطيف ونسيم العوجي.


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