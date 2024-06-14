وزيرة العدل تصدر قرارات بالسراح الشرطي على إثر العفو الرئاسي الخاص

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أصدرت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الجمعة، قرارات تتعلق بالسراح الشرطي، وذلك تبعا لقرار رئيس الجمهورية، أمس الخميس، تمتيع 431 محكوما عليهم بالعفو الخاص، الذي يُفضي إلى سراح 298 سجينا منهم، بمناسبة عيد الإضحى المبارك.



وأوضحت وزارة العدل في بلاغ لها، أن العفو الخاص والسراح الشرطي شملا 748 محكوما عليهم، ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، بما يفضي إلى الإفراج عن 604 سجناء، فيما يتمتع البقية بالحط من مدة العقوبة المحكوم بها.