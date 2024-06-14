قبلي: اختتام برنامج دعم القطاع الصحي بالمعدات والتجهيزات من قبل منظمة الصحة العالمية

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مكّن برنامج دعم القطاع الصحي بالعديد من التجهيزات والمعدات الطبية بجهة قبلي، المنجز من قبل المنظمة العالمية للصحة بتمويل من المملكة الدنماركية، من تعزيز القطاع الطبي بالجهة بتجهيزات شملت كافة المؤسسات الصحية بمختلف المعتمديات، باعتمادات فاقت المليون دينار.



وبين كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة والمنسق الجهوي، من قبل منظمة الصحة العالمية للبرنامج (فرع تونس) علي الطبال، ان البرنامج الذي انطلق تنفيذه منذ شهر جوان 2023 ، يُختتم خلال هذه الايام، بعد ان مكّن الجهة خاصة من تجهيزات لقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي وتجهيزات لقسم القلب واخرى لقسم الاشعة، وسيارتي اسعاف خصصت واحدة منها للمستشفى الجهوي والاخرى للمستشفى المحلي برجيم معتوق

كما مكّن البرنامج من الات فحص بالصدى وعدد من اسرة الانعاش والات تعقيم وعدد من الحاضنات للاطفال حديثي الولادة علاوة على تجهيزات خاصة بالامراض التنفسية.



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واضاف الطبال ان الجهة الصحية بقبلي، تبحث مع الشريك المشرف على هذا البرنامج في امكانية التمديد فيه لمزيد دعم قطاع الصحة بالجهة بالتجهيزات التي تساعد في تحسين وتقريب الخدمات الطبية من محتاجيها اينما كانوا.