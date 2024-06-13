الرابطة 2: نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة الختامية

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في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 التي دارت اليوم الخميس:





الخميس 13 جوان 2024



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المجموعة الاولى

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - نادي حمام الانف 3 - 1

ملعب قربة

النادي القربي - سبورتينغ بن عروس 3 - 1



الجمعة 14 جوان 2024

المجموعة الاولى

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - شبيبة العمران

ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - شبيبة القيروان

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - جمعية اريانة

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - مرجان طبرقة



هلال مساكن معفى





الترتيب :

الفريق ن ل

1- شبيبة العمران 54 23 صعد الى الرابطة الاولى

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2- جندوبة الرياضية 47 23

3- النادي القربي 41 24

4- أمل حمام سوسة 38 24

5- نادي حمام الأنف 36 24

6- جمعية اريانة 35 23

7-شبيبة القيروان 28 23

8- مستقبل وادي الليل 25 23

9-هلال مساكن 24 24

10- النجم الرادسي 23 23

--- القلعة الرياضية 23 23

-- مرجان طبرقة 23 23

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13- سبورتينغ بن عروس 19 24 نزل الى رابطة الهواة مستوى 1 (الرابطة الثالثة)







الخميس 13 جوان 2024



المجموعة الثانية

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - نادي محيط قرقنة 2 - 0

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي 1 - 1

ملعب قابس

مستقبل قابس - مكارم المهدية 1 - 1

ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين - سبورتينغ المكنين 1 - 0

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - الملعب القابسي 1 - 3

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - نسر جلمة 1 - 2



هلال الشابة معفى







الترتيب

الفريق ن ل

1- الترجي الجرجيسي 58 24 صعد الى الرابطة الاولى

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2- مستقبل قابس 54 24

3- الملعب القابسي 36 24

4- هلال الشابة 35 24

-- سبورتينغ المكنين 35 24

6- مكارم المهدية 33 24

7- نسر جلمة 31 24

8- أولمبيك سيدي بوزيد 30 24

9- محيط قرقنة 29 24

-- أمل جربة 29 24

11- أمل الرقبة 22 24

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12- أولمبيك مدنين 21 24 نزل رابطة الهواة مستوى 1 (الرابطة الثالثة)

13- مستقبل الرجيش 13 24 نزل الى رابطة الهواة مستوى 1 (الرابطة الثالثة)