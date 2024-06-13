الرابطة 2: نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة الختامية

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في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 التي دارت اليوم الخميس:
الخميس 13 جوان 2024
الخميس 13 جوان 2024
المجموعة الاولى
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - نادي حمام الانف 3 - 1
ملعب قربة
النادي القربي - سبورتينغ بن عروس 3 - 1
الجمعة 14 جوان 2024
المجموعة الاولى
ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - شبيبة العمران
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - شبيبة القيروان
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - جمعية اريانة
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - مرجان طبرقة
هلال مساكن معفى
الترتيب :
الفريق ن ل
1- شبيبة العمران 54 23 صعد الى الرابطة الاولى
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2- جندوبة الرياضية 47 23
3- النادي القربي 41 24
4- أمل حمام سوسة 38 24
5- نادي حمام الأنف 36 24
6- جمعية اريانة 35 23
7-شبيبة القيروان 28 23
8- مستقبل وادي الليل 25 23
9-هلال مساكن 24 24
10- النجم الرادسي 23 23
--- القلعة الرياضية 23 23
-- مرجان طبرقة 23 23
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13- سبورتينغ بن عروس 19 24 نزل الى رابطة الهواة مستوى 1 (الرابطة الثالثة)
الخميس 13 جوان 2024
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - نادي محيط قرقنة 2 - 0
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي 1 - 1
ملعب قابس
مستقبل قابس - مكارم المهدية 1 - 1
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين - سبورتينغ المكنين 1 - 0
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة - الملعب القابسي 1 - 3
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - نسر جلمة 1 - 2
هلال الشابة معفى
الترتيب
الفريق ن ل
1- الترجي الجرجيسي 58 24 صعد الى الرابطة الاولى
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2- مستقبل قابس 54 24
3- الملعب القابسي 36 24
4- هلال الشابة 35 24
-- سبورتينغ المكنين 35 24
6- مكارم المهدية 33 24
7- نسر جلمة 31 24
8- أولمبيك سيدي بوزيد 30 24
9- محيط قرقنة 29 24
-- أمل جربة 29 24
11- أمل الرقبة 22 24
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12- أولمبيك مدنين 21 24 نزل رابطة الهواة مستوى 1 (الرابطة الثالثة)
13- مستقبل الرجيش 13 24 نزل الى رابطة الهواة مستوى 1 (الرابطة الثالثة)
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