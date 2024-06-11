وزير التجهيز: ضرورة التسريع باستكمال الإجراءات لانطلاق نشاط شركة "مدينة الاغالبة الطبية بالقيروان"

وتم خلال الجلسة النظر في مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بتغيير الصبغة العقارية للأرض المخصصة لإنجاز مشروع "مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان"، وكذلك مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات الخاصة بالدراسات استعدادا لعرضها على لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية.وحضر الجلسة رئيس الديوان برهان حميدة والمدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات، سامي خي، ومدير التعمير، عبد الرزاق شيحة، وعدد من إطارات الوزارة.يذكر ان وفدا صينيا تحول يوم 6 جوان الجاري الى موقع مشروع مدينة الاغالبة الصحية بالقيروان للاطلاع على مختلف مكوناته وتقييمه ودراسته.وبينت الزنزري، التي كانت رافقت الوفد الصيني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذا المشروع يمتد على 550 هك ويضم 9 فضاءات في مختلف الاختصاصات الطبية والخدمات الصحية والبحث العلمي والمجال الجامعي وتصنيع الأدوية إلى جانب إنتاج الطاقات المتجددة ومعالجة النفايات والمشاريع السكنية وفضاءات سياحية وثقافي.وأكدت ان مشروع المدينة الصحية يهدف إلى انشاء مدينة ذكية مندمجة فيها كل الاختصاصات وذات اشعاع وطني واقليمي ودولي مشيرة الى ان التقدير الاولي لكلفة المشروع قدر ب 2ر1 مليار دولاروأوضحت ان الجانب الصيني سيتولى تقييم المشروع ودراسته ويتخذ اثر القرار المناسب مشيرة الى ان المشروع سيتم إنجازه على عدة مراحل وانه سيتم قريبا الانطلاق في انجاز الدراسة المائية للحماية من الفيضانات لموقع المشروع والدراسة البيئية والمرورية وذلك بهدف تغيير صبغة المشروع من أرض فلاحية إلى أرض سكنية.كما اكدت انه تم احداث شركة « مدينة الاغالبة الصحية بالقيروان » تعنى بالمشروع وهي في المراحل الأخيرة وستكون جاهزة موفى الشهر الجاري.ولفت الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، مصطفى الفرجاني، من جانبه، الى ان زيارة الوفد الصيني الى هذا المشروع الضخم، تاتي بعد 5 أيام من زيارة الدولة التي اداها رئيس الجمهورية إلى جمهورية الصين الشعبية، من 28 ماي الى 1 جوان 2024، والقيام باتفاق الشراكة الاستراتيجية بين تونس والصين، تجعل هذا المشروع من الأولويات هذا إلى جانب مشاريع أخرى ستنبثق عن مذكرات التفاهم التي تم امضاؤها في الجانب الاقتصادي والاستثمار والتنمية.ويهدف مشروع مدينة الأغالبة الصحية التي تقع بمعتمدية منزل المهيري (على بعد 40 كلم من مدينة القيروان) إلى خلق مدينة ذكية ومستدامة ومندمجة ومرنة تتضمن جميع الاختصاصات الطبية، واستقطاب السياحة العلاجية ببناء مستشفيات تستجيب للمواصفات العالمية، الى جانب دفع وتطوير البحث العلمي في المجال الصحي وخلق أسواق تصدير جديدة للمنتوجات المبتكرة في المجال الصحي.ويتوقع ان يساهم مشروع المدينة الصحية في احداث اكثر من 40 الف مواطن شغل في جميع المجالات والمستويات.ويتكون المشروع من 9 فضاءات من ابرزها فضاء صناعي خاص بالقطاع الصحي يحتوي على المستلزمات الطبية الخاصة بضخ الأدوية على غرار حقن الأدوية ومحاليل تنقية الدم والمحاليل الوريدية وصناعة و تطوير الأدوية المعقمة ومركز تعقيم بالأشعة وصناعة التغذية الوريدية وصناعة الأدوية البيولوجية.كما يضم فضاء للخدمات الصحية يحتوي على مستشفى جامعي بطاقة 400 سرير قابلة للتوسعة إلى 200 سرير ونزلين لفائدة المرضى ووحدة استعجالي مع إخلاء صحي بري وجوي (طائرات عمودية) ووحدة علاج الأورام الطبية والجراحية وبالأشعة والرعاية الملطفة ومركز لرعاية مرضى التوحد ومصحة عمومية متعددة الاختصاصات ومصحات خاصة.ويحتوى المشروع على فضاء جامعي يضم أكاديمية للطب ومركز للمحاكاة الطبية ومدرسة وطنية للهندسة البيوطبية ومركز للبحوث في المجال الصحي فضلا عن معهد عال لعلوم الصحة ومبيتات ومطاعم جامعية ومعاهد وكليات قطاع خاص، إلى جانب فضاءات ترفيهية وسياحية ورياضية وسكنية وفضاءات خدمات عمومية وادارية وأمنية وفضاء لتحويل النفايات وآخر لإنتاج الطاقات المتجددة.