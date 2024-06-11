قفصة: الاحتفاظ بالكاتب العام المكلف بتسيير بلدية المظيلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666851e2366a62.96277867_hojkqegpnmifl.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاحد والاثنين، بالاحتفاظ بالكاتب العام المكلف بتسيير بلدية المظيلة "من أجل شبهة السكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش والسياقة تحت تأثير مادة كحويلية في سيارة إدارية"، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم استئناف قفصة شعبان حجلاوي صحفي "وات".



واضاف حجلاوي، أن النيابة العمومية، أذنت بتسخير، لمخبر التحليل بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، لإجراء تحاليل، لبيان نسبة الكحول في عينة دم المحتفظ به، ومدى تأثير هذه النسبة في القدرة على السياقة السليمة.

واشار الى أنه سيتم، اليوم الثلاثاء، إحالة المشتبه به على أنظار النيابة العمومية للاستماع إليه، لإتخاذ في شأنه ماتراه.