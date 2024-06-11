Babnet

قفصة: الاحتفاظ بالكاتب العام المكلف بتسيير بلدية المظيلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666851e2366a62.96277867_hojkqegpnmifl.jpg width=100 align=left border=0>
بلدية المظيلة
Publié le Mardi 11 Juin 2024 - 14:30 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاحد والاثنين، بالاحتفاظ بالكاتب العام المكلف بتسيير بلدية المظيلة "من أجل شبهة السكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش والسياقة تحت تأثير مادة كحويلية في سيارة إدارية"، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم استئناف قفصة شعبان حجلاوي صحفي "وات".

واضاف حجلاوي، أن النيابة العمومية، أذنت بتسخير، لمخبر التحليل بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، لإجراء تحاليل، لبيان نسبة الكحول في عينة دم المحتفظ به، ومدى تأثير هذه النسبة في القدرة على السياقة السليمة.
واشار الى أنه سيتم، اليوم الثلاثاء، إحالة المشتبه به على أنظار النيابة العمومية للاستماع إليه، لإتخاذ في شأنه ماتراه.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289100


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 14:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*