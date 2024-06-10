القصرين : رصد 59 حالة غش بالجهة خلال الأيام الأربعة المنقضية من إمتحانات الباكالوريا ( مندوب التربية )

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رصدت ، مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين ، خلال الأيام الأربعة الفارطة من اختبارات الدورة الرئيسية للامتحانات باكالوريا 2024 ، 59 حالة غش تعلقت جلها باستعمال هواتف جوالة وأجهزة إلكترونية مختلفة داخل مراكز الاختبارات وفق مصدر من المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.



وبين المصدر ذاته ، مساء اليوم الإثنين ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم حرمان حوالي 20 تلميذا مخالفا من مواصلة الامتحانات وتم تسليمهم للوحدات الأمنية مع الأجهزة الإلكترونية التي ضبطت بحوزتهم لمباشرة قضية عدلية في شأنهم علما بأن رئيس مركز الامتحان هو من يقدم قضية عدلية ضد المترشحين المخالفين للنص القانوني المنظم للامتحانات الوطنية بصفته الممثل القانوني للمؤسسة .

وكشف أن حالات الغش المسجلة بولاية القصرين منذ بداية اختبارات البكالوريا الإربعاء الفارط الى حدود اليوم الإثنين توزعت الى 15 حالة غش سجلت في أول أيام الامتحان و27 حالة سجلت ثاني أيام الامتحان منها 17 حالة رصدت في معهد واحد (تحفظ عن ذكر اسمه) و6 حالات سجلت ثالث أيام الامتحان و11 حالة سجلت رابع أيام الامتحان .



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يذكر أن العقوبات المستوجبة في عمليات الغش وسوء السلوك في الامتحانات الوطنية تصل إلى حدّ الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية لمدة خمس سنوات كاملة مع الحرمان من اجراء الامتحانات طيلة هذه المدة.

ويتم طبقا للنص القانوني المنظم للامتحانات الوطنية إيقاف المترشح عن مواصلة الاختبارات في ثلاث حالات ، في الحالة الأولى عندما يصدر عن المترشح عنفا لفضيا أو ماديا ضدّ إطار الاشراف أو الإطار البيداغوجي لمركز الاختبار ويتم تقديم قضية عدلية في شأنه وحرمانه من مواصلة اجتياز الاختبارات ، وفي الحالة الثانية عندما يقوم المترشح بتصوير الامتحان وتنزيله عبر شبكة الانترنات أو يستقبله ، وفي الحالة الثالثة عندما يستعمل المترشح الهاتف الجوّال أو أجهزة إلكترونية أخرى ( سماعات ، أقلام الكترونية، بطاقة VIP...) لتلقي معطيات أو مكالمة خارجية حول الامتحانات.

لطيفة



