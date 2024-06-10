سوسة: تواصل أشغال التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ العمومية والسياحية استعدادا لموسم الاصطياف

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تواصل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أشغال التنظيف الآلي لأهم الشواطئ العمومية والشواطئ المتاخمة للمناطق السياحية بولاية سوسة، وذلك ضمن مزيد العناية بالمحيط الساحلي والتحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، وفي اطار مساندة بلديات الجهة على العناية بالشواطئ البحرية وتنظيفها، وفق المكلف باشغال التنظيف بالفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة عماد المبروك

وبين المبروك، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مصالح الفرع الجهوي للوكالة انطلقت منذ بداية شهر ماي المنقضي في أشغال التنظيف الآلي واليدوي في 6 شواطئ سياحية (9.8 كلم) لتشمل أشغال التنظيف في شهر جوان 9 شواطئ عمومية (13.6 كلم ) اين يتم رفع كميات من الفضلات المختلفة العالقة بالشواطئ العمومية والسياحية.



ويبلغ مجموع تدخلات الوكالة، وفق ذات المصدر، 27 تدخلا في الشواطئ العمومية خلال شهر جوان بعد ان قامت خلال شهر ماي بـ36 تدخلا في المناطق السياحية بسوسة والقنطاوي وياسمين الحمامات.



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وأضاف أن نسق التدخلات التي تنجزها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سترتفع بصفة ملحوظة خلال شهر جوان الجاري، وتتواصل خلال اشهر جويلية وأوت وسبتمبر، وذلك في اطار مساندة بلديات الجهة على العناية بالشواطئ البحرية وتنظيفها ليتم انجاز حوالي 10 كلم في الخط الرملي بالنسبة للشواطئ السياحية في التدخل الواحد، و6ر13 كلم بالنسبة للشواطئ العمومية في التدخل الواحد.

وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني كفوج الكشافة التونسية وفرع الهلال الاحمر بحمام سوسة عادة ما تساهم كل سنة في مجهودات تنظيف الشواطئ في اطار حملات تطوعية.

وذكر أن مصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة انجزت في اطار متابعة عمليـة أشغال التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ السياحية والشواطئ العمومي سنة 2023 اكثر من 154 تدخلا سمح برفع حوالي 498 طن من الفضلات المختلفة العالقة بالشواطئ العمومية والسياحية.

ولفت عماد المبروك الى ان مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي كانت أبرمت في مجال العناية بالمحيط الساحلي والسياحي صفقة إطارية مع احدى الشركات الخاصة لمدة 3 سنوات (2023-2024-2025) وذلك للتكفل بأشغال التنظيف الآلي للشواطئ (تمشيط وغربلة الرمال) وذلك على طول 23.4 كلم وعلى مساحة تناهز 40 هكتارا