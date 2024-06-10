تصفيات مونديال 2026 - المنتخب الموريتاني ينهزم أمام نظيره السنغالي 1-0

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انهزم المنتخب الموريتاني لكرة القدم أمام نظيره السنغالي 1-صفر فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد على ارضية ملعب شيخا ولد بيديا بنواكشوط وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل هدف الفوز للمنتخب السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة السابعة والعشرين.

وتصدر المنتخب السنغالي المجموعة مؤقتا برصيد 8 نقاط من 4 مباريات امام المنتخب السوداني صاحب المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط من 3 لقاءات بالتساوي مع منتخب الكونغو الديمقراطية الذي لعب 4 مقابلات. ويحنل منتخب طوغو المركز الرابع ب3 نقاط من 4 مباريات امام منتخب جنوب السودان صاحب المركز الخامس بنقطتين من 3 مقابلات في حين يتذيل المنتخب الموريتاني ترتيب المجموعة بنقطة واحدة من 4 لقاءات.