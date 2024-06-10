Babnet

تصفيات مونديال 2026 - المنتخب الموريتاني ينهزم أمام نظيره السنغالي 1-0

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6666af4d0031d5.80527303_lihgkoeqfjpnm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 06:45 قراءة: 0 د, 34 ث
      
انهزم المنتخب الموريتاني لكرة القدم أمام نظيره السنغالي 1-صفر فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد على ارضية ملعب شيخا ولد بيديا بنواكشوط وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وسجل هدف الفوز للمنتخب السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة السابعة والعشرين.
وتصدر المنتخب السنغالي المجموعة مؤقتا برصيد 8 نقاط من 4 مباريات امام المنتخب السوداني صاحب المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط من 3 لقاءات بالتساوي مع منتخب الكونغو الديمقراطية الذي لعب 4 مقابلات. ويحنل منتخب طوغو المركز الرابع ب3 نقاط من 4 مباريات امام منتخب جنوب السودان صاحب المركز الخامس بنقطتين من 3 مقابلات في حين يتذيل المنتخب الموريتاني ترتيب المجموعة بنقطة واحدة من 4 لقاءات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289019


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 10:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*