مسؤولون ورجال اعمال من بولونيا يستعرضون يوم 12جوان فرص التعاون الاقتصادي والشراكة

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يشارك مسؤولون وشركات ورجال اعمال من بولونيا يوم 12 جوان الجاري في تظاهرة اقتصادية تهدف الى توفير الأرضية الملائمة والشروط الضرورية لاقامة علاقات تجارية بين الشركات البولونية ونظيراتها التونسية والافريقية.



وسيتم خلال هذه التظاهرة التي ستنظمها سفارة بولونيا بتونس في إطار تنمية المبادلات الاقتصادية مع تونس وافريقيا ،على هامش منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا "فيتا 2024"، استعراض اهم الإمكانات الاقتصادية والتصديرية لبولونيا، وفق السفارة.

وسيحضر التظاهرة عدد من الشركات البولونية الناشطة في مختلف القطاعات لاسيما الالات الفلاحية والمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل الصيدلانية ومنتجات الألبان وكذلك البناء والبنية التحتية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة، علاوة على مداخلات سيقدمها البنك التنموي لبولونيا والوكالة البولونية للاستثمار والتجارة واستشارات قانونية.



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وتعتبر تونس الشريك الاقتصادي السادس إفريقيا والسابع على الصعيد العربي بالنسبة لبولونيا. وتسعى هذه الاخيرة الى زيادة صادراتها من المواد الصناعية الى تونس خاصة في مجال صناعة الأليمنيوم بينما تعمل تونس على زيادة صادراتها الفلاحية والغذائية وجذب المزيد من السياح والمستثمرين.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد زوّار تونس من البولونيين، إلى موفى سنة 2024، حوالي 300 ألف سائح أي بزيادة 70 ألف سائح مقارنة بسنة 2023.

يشار الى ان تونس تحتضن يومي 11 و12 جوان الجاري الدورة السابعة للمنتدى الدولي ل"فيتا 2024" ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، والذي سيتمحور خلال هذه الدورة على موضوع "تعزيز الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا من أجل نمو مستدام وشامل في إفريقيا".

وتشارك في هذه الدورة، أكثر من 60 دولة في العالم ، وأكثر من ألف رجل أعمال ومسؤول أجنبي من مختلف القارات، وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري في تصريح إعلامي.