بطولة الرابطة 2 : شبيبة العمران تصعد الى الرابطة الاولى وسبورتينغ بن عروس يغادر الرابطة الثانية

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ضمنت شبيبة العمران مساء اليوم السبت صعودها الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لاول مرة في تاريخها اثر فوزها على شبيبة القيروان بنتيجة 5-2 بالعمران في لقاء الجولة الخامسة والعشرين من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.



وتمكنت شبيبة العمران من ضمان المركز الاول للمجموعة ب54 نقطة مبتعدة ب7 نقاط كاملة عن ملاحقها المباشر جندوبة الرياضية التي انهزمت امام مرجان طبرقة بثنائية نظيفة.





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وجاءت خماسية الصعود لشبيبة العمران عن طريق احمد الباجي من ضربة جزاء (5) وثنائية ايهاب بن رجب (7) (20) وغيث بن حسين (54) وشهاب الزغلامي (60) وذللت شبيبة القيروان الفارق بفضل اسكندر النفاتي (65) واسامة الرحماني من ضربة جزاء (71).



ومن جهة اخرى غادر سبورتينغ بن عروس بطولة الرابطة المحترفة الثانية قبل الجولة الختامية للسباق بعد ان تجمد رصيده عند 19 نقطة متاخرا ب4 نقاط عن اقرب منافسيه مرجان طبرقة والنجم الرادسي والقلعة الرياضية الذين يشتركون في المرتبة قبل الاخيرة ب (23 نقطة).



وكان الترجي الرياضي الجرجيسي قد تمكن مساء امس الجمعة من تحقيق صعوده الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن المجموعة الثانية اثر فوزه على مكارم المهدية بثلاثية نظيفة في المهدية.



كما تاكد مساء امس الجمعة نزول اولمبيك مدنين والتحاقه بمستقبل الرجيش الى رابطة الهواة مستوى اول (الرابطة الثالثة) عن المجموعة الثانية وذلك عقب هزيمته امام اولمبيك سيدي بوزيد 2-1.



السبت 8 جوان 2024

المجموعة الاولى

ملعب اريانة

جمعية اريانة - امل حمام سوسة 1 - 2

ملعب الطيب بن عمران

شبيبة العمران - شبيبة القيروان 5 - 2

ملعب رادس

النجم الرادسي - القلعة الرياضية صفر-1

ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن - مستقبل وادي الليل صفر-2

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - جندوبة الرياضية 2 -صفر



سبورتينغ بن عروس معفى



الجمعة 7 جوان 2024

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - النادي القربي 5 - 2



الترتيب :

الفريق ن ل

1- شبيبة العمران 54 23 صعد الى الرابطة الاولى

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2- جندوبة الرياضية 47 23

3- النادي القربي 38 23

4- نادي حمام الأنف 36 23

5- جمعية اريانة 35 23

-- أمل حمام سوسة 35 23

7-شبيبة القيروان 28 23

8- مستقبل وادي الليل 25 23

9-هلال مساكن 24 24

10- النجم الرادسي 23 23

--- القلعة الرياضية 23 23

-- مرجان طبرقة 23 23

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13- سبورتينغ بن عروس 19 23 نزل الى الرابطة الثالثة



المجموعة الثانية

الجمعة 7 جوان 2024

ملعب احمد خواجة المهدية

مكارم المهدية - الترجي الجرجيسي صفر - 3

ملعب الشابة

هلال الشابة - مستقبل قابس صفر - 1

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - مستقبل الرجيش 1 - صفر

ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة - امل الرقبة 1 - 1

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - نادي اولمبيك مدنين 2 - 1

ملعب قابس (دون حضور جمهور)

الملعب القابسي - امل جربة صفر - 1

نسر جلمة معفى



الترتيب

الفريق ن ل

1- الترجي الجرجيسي 57 23 صعد الى الرابطة الاولى

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2- مستقبل قابس 53 23

3- هلال الشابة 35 24

-- سبورتينغ المكنين 35 23

5- الملعب القابسي 33 23

6- مكارم المهدية 32 23

7- محيط قرقنة 29 23

-- أولمبيك سيدي بوزيد 29 23

-- أمل جربة 29 23

10- نسر جلمة 28 23

11- أمل الرقبة 22 23

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12- أولمبيك مدنين 18 23 نزل الى الرابطة الثالثة

13- مستقبل الرجيش 10 23 نزل الى الرابطة الثالثة

