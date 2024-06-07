وزارة الصناعة ترخص لشركة "باور نورزا" لاستغلال وحدة انتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بمطماطة

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رخصت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لشركة " باور نورزا" " لاستغلال وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 1 ميغاواط بمطماطة من ولاية قابس، وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.



وصدر قرار الذي صدر بالرائد الرسمي عدد 70 لسنة 2024 علما وان الشركة ستستغل هذه المحطة لمدة عشرين عاما بداية من تاريخ نشر هذا القرار قابلة للتمديد طبقا للحالات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2026 المؤرخ في 24 أوت 2016 والعقد النموذجي المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 .





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وكان كاتب الدولة المكلّف بالإنتقال الطاقي، وائل شوشان اكد يوم 16 افريل 2024 ، ان وزارة الصناعة استكملت سلسلة من الإصلاحات من بينها تبسيط الإجراء الخاص بمشاريع الإنتاج الذاتي بقدرة تتجاوز 1 ميغاواط .



واشار كذلك الى إلغاء ترخيص الوزارة لمشاريع الاستهلاك الذاتي، التّي تقل عن 1 ميغاواط، ويندرج ذلك ضمن رؤية إضفاء حركية جديدة في قطاع الطاقات المتجددة مع تلبية المتطلبات الدولية الجديدة على غرار آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية.

