وزيرة الإقتصاد في لقاءات ثنائية على هامش القمة الكورية الأفريقية

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في إطار مشاركتها ضمن الوفد الرسمي المرافق للسيد رئيس الحكومة احمد الحشاني في القمة الأولى الكورية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة سيول تحت شعار " المستقبل الذي نصنعه معا : النمو المشترك والاستدامة والتضامن " من 03 إلى 06 جوان الجاري، إلتقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي في سياق نشاطها الثنائي على هامش القمة ب Jungwook Kim نائب رئيس شركة Samsung C&T وهي فرع من مجموعة Samsung العالمية ، تنشط في مجالات مختلفة من ذلك مجال البنى التحتية العصرية الكبرى لاسيما في القطاع الصحي ومجال الهندسة المعمارية و مجال المناجم والطاقات المتجددة وغيرها..



وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى الفرص المتوفرة للإستثمار في تونس في عديد المشاريع الكبرى خاصة في مجال البنية الأساسية على غرار الجسور الكبرى والطرقات السيارة والطاقات المتجددة ورسكلة المياه المستعملة وبناء المؤسسات الاستشفائية.

واعربت فريال الورغي السبعي في هذا السياق عن تطلعها بأن تكون Samsung C&T من المستثمرين البارزين في تونس ومن المساهمين الفاعلين في إنجاز المشاريع الكبرى ذات الأولوية في المجالات التي تم التطرق اليها لاسيما المجال الصحي من خلال المساهمة في انجاز المدينة الصحية بالقيروان.



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واشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى إمكانية التعاون في هذا الإتجاه مع بنك كوريا للاستراد والتصدير Korean EximBank في إطار شراكة مثمرة تخدم مصالح كافة الأطراف.

واعرب نائب رئيس شركة Samsung C&T عن اهتمام مؤسسته بالاستثمار في تونس و ارساء شراكة متينة معها ، مؤكدا الإستعداد لدراسة مقترحات الجانب التونسي لمشاريع يعتزم تنفيذها والعمل على المساهمة في إنجازها.

كما اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط برئيس المعهد الكوري للتنمية (KDI) Cho Dong Chul حيث شكل اللقاء فرصة تطرق خلالها الجانبان الى الإمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون وتبادل التجارب بما يساعد على الإستفادة من خبرة المعهد خاصة في مجال التكوين وتنمية القدرات في إنجاز البحوث والدراسات العلمية و الاستشرافية لاسيما منها ذات العلاقة بالسياسات العمومية للتنمية والتخطيط الاستراتيجي والاقتصاد الكلي وغيرها.

وأكدت فريال الورغي السبعي على أهمية التواصل بين الجانبين و العمل على بناء شراكة مثمرة بين المعهد الكوري و الهياكل المماثلة في تونس وكذلك المؤسسات الجامعية والبحثية ذات العلاقة.