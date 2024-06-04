أريانة: انطلاق موسم حصاد القمح وسط تقديرات بإنتاج 145 ألفا و500 قنطار من الحبوب

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انطلق موسم حصاد القمح بولاية أريانة، أمس الاثنين، وسط تقديرات بصابة حبوب تناهز 145 ألفا و500 قنطار تمتد على مساحة 7560 هكتارا مبذورة أي بمعدل 19.25 قنطار للهكتار الواحد، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة.





ووفق المصدر ذاته، فإن إنتاج القمح الصلب بالجهة يقدر بحوالي 103 آلاف و506 قنطارات بمعدل مردود 22 قنطار في الهكتار، في حين قدّر إنتاج القمح اللين بما يناهز 11 ألفا و30 قنطارا بمعدل مردود يعادل 25 قنطارا في الهكتار، أما إنتاج الشعير، الذي انطلق حصاده يوم 28 ماي المنقضي، فقدر بحوالي 28 ألفا و482 قنطارا أي بمعدل مردود 13 قنطارا في الهكتار، في حين قدرت صابة التريتيكال بحوالي 2482 قنطار أي بمعدل مردود 25 قنطارا في الهكتار.



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وفي ذات الإطار، بلغت المساحات المبذورة للقمح الصلب 4675 هكتارا بعليا يتوقع حصاد 4672 منها، و35 هكتارا سقويا، في حين بلغت المساحة المبذورة للقمح اللين 450 هكتارا، والشعير 2200 هكتار والتريتيكال 2000 هكتار، فيما تبلغ طاقة الخزن والتجميع بالجهة حوالي 75 ألفا و200 قنطار.