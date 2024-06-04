Babnet

حصة تونس السنوية من صيد التن الاحمر تقدّر ب3 آلاف طن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/632c71314d1dd5.92709362_plgjnefqkmohi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 16:31 قراءة: 1 د, 14 ث
      
تقدر حصّة تونس السنوية من صيد التن الاحمر ب 3000 طن، وفق ما افاد به، الثلاثاء، المكلف بمهمة لدى ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ياسين اسكندراني.

وقامت تونس خلال سنة 2023، وفق اسكندراني، بتصدير حوالي 3897 طن من التن الاحمر، بقيمة 167،3 مليون دينار، اي بمعدل 43 دينارا للكيلوغرام الواحد المعد للتصدير.

...

وأكد في هذا الصدد، على جودة التن الاحمر المعد للتصدير، مشيرا إلى أنّ تونس تأتي بعد اسبانيا ومالطا، على مستوى امتلاك تقنية تسمين التن الاحمر في عرض البحر ذي جودة عالية، والتي تمنحه قيمة تجارية عالية.
أخبار ذات صلة:
اتحاد الفلاحة يكشف...التن المعلّب الموجود في الأسواق ليس تنّا أحمر بل هو تن مجمد مورّد...

وتقدر الحصص الفردية لصيد التن الاحمر لسنة 2024، بحسب المسؤول بالوزارة، ب 58،520 طن، مشيرا الى وجود 54 وحدة صيد مشاركة في موسم التن الاحمر.

وأفاد ان قيمة المساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية لفائدة المجهزين والبحارة، لهذا الموسم، قد بلغت 16،5 مليون دينار.

ولفت اسكندراني، الى غياب نص ترتيبي لتوزيع الحصص الفردية على وحدات الصيد في حالتي التقليص او الترفيع في الحصة الوطنية (7،39 بالمائة) من صيد التن الاحمر، مذكرا ان قانون المالية لسنة 2024، قد نص في الفصل 17 منه على تمويل صندوق الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري من الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية من صيد التن الاحمر، وخصم 40 بالمائة من مرابيح وحدات الصيد المتمتعة برخصة صيد التن الاحمر، اضافة الى خصم 40 بالمائة من مرابيح ضيعات تربية التن الاحمر وتسمينه وتصديره.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288739


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*