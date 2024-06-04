حصة تونس السنوية من صيد التن الاحمر تقدّر ب3 آلاف طن

تقدر حصّة تونس السنوية من صيد التن الاحمر ب 3000 طن، وفق ما افاد به، الثلاثاء، المكلف بمهمة لدى ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ياسين اسكندراني.



وقامت تونس خلال سنة 2023، وفق اسكندراني، بتصدير حوالي 3897 طن من التن الاحمر، بقيمة 167،3 مليون دينار، اي بمعدل 43 دينارا للكيلوغرام الواحد المعد للتصدير.





وأكد في هذا الصدد، على جودة التن الاحمر المعد للتصدير، مشيرا إلى أنّ تونس تأتي بعد اسبانيا ومالطا، على مستوى امتلاك تقنية تسمين التن الاحمر في عرض البحر ذي جودة عالية، والتي تمنحه قيمة تجارية عالية.وتقدر الحصص الفردية لصيد التن الاحمر لسنة 2024، بحسب المسؤول بالوزارة، ب 58،520 طن، مشيرا الى وجود 54 وحدة صيد مشاركة في موسم التن الاحمر.وأفاد ان قيمة المساعدات الخاصة بالراحة البيولوجية لفائدة المجهزين والبحارة، لهذا الموسم، قد بلغت 16،5 مليون دينار.ولفت اسكندراني، الى غياب نص ترتيبي لتوزيع الحصص الفردية على وحدات الصيد في حالتي التقليص او الترفيع في الحصة الوطنية (7،39 بالمائة) من صيد التن الاحمر، مذكرا ان قانون المالية لسنة 2024، قد نص في الفصل 17 منه على تمويل صندوق الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري من الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية من صيد التن الاحمر، وخصم 40 بالمائة من مرابيح وحدات الصيد المتمتعة برخصة صيد التن الاحمر، اضافة الى خصم 40 بالمائة من مرابيح ضيعات تربية التن الاحمر وتسمينه وتصديره.