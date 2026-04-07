انفجارات في جزيرة خارك والحرس الثوري يتوعد

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت اليوم الثلاثاء، جزيرة خارك جنوبي إيران، وجسرا شمالي غرب البلاد، في الوقت الذي توّعد الحرس الثوري بتوسيع دائرة استهدافه في حال استهدفت البنية التحتية لطهران.وأفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة خارك، جراء هجمات إسرائيلية أمريكية.بدورها، أشارت وكالة الأنباء الإيرانية، إلى إغلاق طريق "تبريز – طهران" السريع في كلا الاتجاهين بعد هجومٍ استهدف جسرا مرتبط بالطريق.وفي السياق، قال مساعد محافظ قم إن "العدو استهدف قبل قليل أحد جسور خطوط الاتصال خارج مدينة قم وسط إيران".من جهتها، نقلت وكالة تسنيم تصريح عن الحرس الثوري الإيراني بيانا جاء فيه أن "القادة الأمريكيون لا يمتلكون القدرة على حساب الأصول المهمة التي ستكون بمرمى مقاتلينا إذا هاجموا بنيتنا التحتية".وأضاف "ردنا سيتجاوز حدود المنطقة في حال تجاوز الجيش الأمريكي الإرهابي".كما قال الحرس الثوري -في تصريحات لوكالة فارس- "نحذر الدول المجاورة بأن ضبط النفس انتهى. يجب أن يعلم شركاء أمريكا الإقليميون أننا حتى اليوم مارسنا ضبطا كبيرا للنفس حرصا على حسن الجوار وراعَينا بعض الاعتبارات في اختيار أهداف الرد، ولكن كل هذه الاعتبارات قد أُلغيت الآن".جزيرة خاركيشار إلى أن جزيرة خارك تابعة لمحافظة بوشهر وتعد من أهم المراكز الاستراتيجية في إيران، إذ تمثل المنفذ الرئيسي لتصدير النفط الإيراني عبر الخليج.وتكتسب خارك أهمية استراتيجية بالغة، إذ تضمّ أهم البنى التحتية النفطية الإيرانية، حيث يمرّ عبرها نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، مما يجعلها واحدة من أبرز النقاط الحيوية في شبكة تصدير الطاقة الإيرانية عبر الخليج.وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 14 مارس 2026 تنفيذ القيادة المركزية الأمريكية ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية الجزيرة، كما لوّح في تصريحات عدة بإمكانية احتلالها.وتقع الجزيرة على مسافة تقارب 55 كيلومترا شمال شرقي ميناء بوشهر، بينما تُقدَّر المسافة بينها وبين مدينة بوشهر بنحو 57 كيلومترا غربا، كما تبعد نحو 15 ميلا بحريا عن البرّ الرئيسي لإيران.وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 22 كيلومترا مربعا فقط، ويصل طولها إلى ما يقارب 8 كيلومترات، في حين يتراوح عرضها بين 4 و5 كيلومترات.المصدر: الجزيرة