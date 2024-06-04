تقديرات صابة الحبوب للموسم 2023 / 2024 ستكون دون المتوسط مقارنة بالمعدلات العادية

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كشف المسؤول بالادارة العامّة للانتاج الفلاحي، محمد علي بن رمضان، الثلاثاء، ان تقديرات صابة الحبوب بالنسبة للموسم 2023 / 2024 ستكون دون المتوسط مقارنة بالمعدلات العادية.



واكد بن رمضان، خلال الندوة الصحفية الدورية، لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التّي انتظمت، الثلاثاء، بمقر الوزارة، ان صابة موسم الحبوب ستكون احسن من الموسم 2022 / 2023، الذي كان استثنائيا بسبب الجفاف، والتي بلغت 5،3 مليون قنطارا، في انتظار الاعلان عن الارقام قريبا.





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وكانت السنة الأخيرة، التّي شهدت فيها تونس وفرة في انتاج الحبوب، وفق المسؤول، سنة 2019، إذ بلغت الصابة انذاك 24 مليون قنطارا.



ولفت بن رمضان، الى تسجيل تأخير طفيف في عمليات البذر نتيجة لتأخر الامطار الخريفية والانحباس الحاد للامطار خلال شهري مارس ( أقل ب73 بالمائة من المعدلات) وافريل 2024، الى جانب الارتفاع القياسي في معدلات الحرارة مع تزامن ارتفاع الحاجيات المائية للنبتة، ما اثر سلبا على مردودية الحبوب.



وبخصوص المساحات المبذورة، افاد انه تم بذر حوالي 972 الف هكتار من الحبوب، اي 81 بالمائة من المساحات المبرمجة (تراجع وتاخر الامطار الخريفية)، في حين بلغت المساحات القابلة للري 87 الف هكتار اي 103 بالمائة من المساحات المبرمجة، مشيرا الى توسع هام في الحبوب المروية بولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة.



واكد بن رمضان، انه تم اتخاذ كل الاجراءات الوقائية لحماية المزارع والالات من الحرائق وتنظيف ومسح حواشي الطرقات بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز وتهيئة ومسح المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية من طرف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وبث ومضات تلفزية في الغرض، داعيا الفلاحين الى حصاد وحراثة جوانب مزارعهم المجاورة للطرقات.



وفي ما يتعلق بالاستعداد لموسم الحصاد وتجميع الحبوب، افاد انه وقعت المصادقة على 166 مركزا من بين 179 مركزا للتجميع وتأجيل بقيّة المراكز إلى حين رفع النقائص والاخلالات، والمصادقة على 22 مخبرا لتعيير الحبوب من بين 26 مخبرا وتأجيل بقيّة المخابر إلى حين رفع النقائص والاخلالات، فضلا عن تنفيذ برنامج تعديل وصيانة الات الحصاد ومقاومة الحرائق وانجاز ايام اعلامية اقليمية وايام حقلية (7 ماي و 6 جوان 2024).



وتعتزم وزارة الفلاحة، بحسب بن رمضان، توفير 7،8 مليون قنطار كطاقة تجميع، منها 0،8 مليون قنطار احواض استرالية و2،1 مليون قنطار مخازن و 4،9 مليون قنطار صوامع.



واكد في السياق ذاته، ان الوزارة تطمح خلال موسم الحصاد والتجميع 2023-2024، تامين توفير بذور الحبوب للموسم المقبل في حدود 500 الف قنطار موزعة بين 300 الف قنطار بذور ممتازة و 200 الف قنطار مخزون بذور الشعير المراقبة في اطار المخزون الاحتياطي.