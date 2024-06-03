مبارة النادي الافريقي - الترجي التونسي 1-2 - احداث عنف - خسائر قدرت بحوالي 100 ألف دينار

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قدرت الخسائر المادية واللوجستية التي طالت مختلف فضاءات الملعب الأولمبي برادس ومكوناته بعد احداث الشغب التي شهدتها مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي امس في إطار منافسات الجولة الثالثة إيابا لمجموعة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بحوالي 100 ألف دينار .وقد شملت تهشيم ما يقارب 409 كرسي قدرت تكلفتها بـ73 ألف دينار وكاميرات المراقبة والمنصة الشرفية إضافة إلى الأجهزة الصحية والمخازن فيما تم رمي القوارير والشماريخ حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشباب والرياضة .





كما تم تسجيل إصابات في صفوف الأمنيين والجماهير حسب نفس البلاغ الذي صدر اثر جلسة عمل اشرف عليها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مساء اليوم بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ونائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم واصف جليل ونائب رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة منير بن حسن والمدير العام للحي الوطني الرياضي وليد الرياحي ..



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وجاء في بلاغ الوزارة انه تم خلال اللقاء مناقشة جملة من المقترحات والإجراءات ذات الأولوية للحد من ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية من بينها برمجة جلسة عمل مع وزارة العدل لمراجعة بعض القوانين والدعوة إلى تطبيق الأحكام القضائية بكل صرامة وعدم التسامح مع كل من تثبت إدانته ومشاركته في أحداث العنف والشغب داخل الفضاءات الرياضية.



كما تمت الدعوة الى ضرورة تطبيق القوانين بكل صرامة ومعاقبة كل المخالفين والمتسببين في أحداث الشغب والعنف داخل الملاعب والفضاءات الرياضية من لاعبين وجماهير دون استثناء وفرض عقوبات على الجمعيات التي تسبب جمهورها في أحداث العنف وإلزامها بدفع كل الخسائر المادية المستوجبة.

وتم إقتراح تكوين لجنة وطنية مشتركة لمكافحة العنف تنبثق عنها لجان جهوية تشمل كل الأطراف المتدخلة بما في ذلك الإعلاميين لمزيد التحسيس بضرورة مكافحة كل مظاهر العنف داخل الملاعب والقاعات الرياضية والابتعاد عن كل أشكال التعصب والانتماءات وإيجاد حلول مشتركة للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الرياضة التونسية فضلا عن إستحثاث النظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف داخل الملاعب والقاعات الرياضية وتمريره على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

وتم التاكيد على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات وإعلانها من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لحسن استكمال الموسم الرياضي الحالي في أفضل الظروف والاستعداد الجيد للمواسم الرياضية القادمة.



و في سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق إداري وعدلي بخصوص الاعتداءات التي جدت مساء أمس بالملعب بين الأمنيين والجماهير الرياضية وتحديد المسؤوليات.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة كمال دقيش قد أدى صباح اليوم الإثنين زيارة ميدانية إلى الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، عاين خلالها الأضرار المادية واللوجستية الجسيمة التي لحقت بالمرافق والملعب والتي ناهزت مائة ألف دينار.