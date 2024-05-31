توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665a171e24a873.83827469_jehmgqopfnlik.jpg width=100 align=left border=0>

وقع أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie " ،الجمعة ،إتفاقية شراكة بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.



وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وفق بلاغ، أن هذه الاتفاقية تهدف الى توفير معلومة شاملة وربط علاقات شراكة وتعاون مع المؤسسات الأوروبية الرائدة في المجال الصناعي على الصعيد الدولي فضلا عن تسيير نقل التكنولوجيا وتبادلها.





...



واضافت انها تندرج في إطار تحقيق التكامل بين كل الهياكل المتداخلة في المجال الصناعي.

و نوهت الوزيرة بأهمية هذا التوجه الذي يساعد على الاطلاع على أحدث التكنولوجيات في القطاع الصناعي إلى جانب الترويج للمنتجات التونسية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.



وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية أعضاء شبكة المؤسسات الوروبية المتكونة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز النهوض بالصادرات والأقطاب التكنولوجية الذكية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

كما وقع عليها كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية وغرفة التجارة والصناعة بتونس ومركز تونس لتكنولوجيا البيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية.

امام



