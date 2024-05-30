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بين حلق الوادي : 10 سنوات سجنا لتاكسيست حول وجهة حريفته واغتصبها

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 12:56 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حكما ب10 سنوات سجنا في حق تاكسيست حول وجهة حريفته من ميناء حلق الوادي الى غابة بقمرت ثم قام باغتصابها ولاذ بالفرار .

وانكر المتهم ما نسب إليه خلال جلسة محاكمته ما نسب إليه وبين ان حريفته هي من سلمت نفسها إليه الا ان القاضي واجهه بتقرير الطب الشرعي الذي اثبت تعرضها للاغتصاب من قبله ....


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