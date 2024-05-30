فريق من مركز تونس لتكنولوجيا البيئة يبحث في زيارة الى موريتانيا سبل انشاء مخبر مرجعي للتحاليل البيئية بها

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تحوّل فريق عن إدارة المخابر بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة في زيارة عمل أولى إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط من 27 إلى 30 ماي 2024 بهدف تحديد الخطوط العريضة لإنشاء مخبر مرجعي للتحاليل البيئية بموريتانيا وتحديد الأطراف المتداخلة بالموضوع.



وتأتي هذه الزيارة، بطلب من المركز الوطني للموارد المائية بموريتانيا للاستئناس بتجربة وخبرة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة في مجال التحاليل المخبرية وتقديم المساندة الفنية لإنشاء مختبر مرجعي للتحاليل البيئية، حيث سيتولى الفريق التونسي، تشخيص الوضع وتحديد انتظارات الطرف المقابل، وفق بلاغ نشره المركز، الخميس.





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وكانت هذه المهمة، التي تنصهر في إطار التعاون الثنائي بين تونس وموريتانيا في مجال البيئة والتنمية المستدامة، فرصة لتبادل المعلومات بين أعضاء الوفد التونسي ومسؤولي المركز الوطني للموارد المائية بموريتانيا ووزارة الإشراف المكلفة بالمياه والصرف الصحي في علاقة بموضوع الزيارة.