نابل: تسجيل نقص في الاضاحي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة

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قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي، إنه تم تسجيل تراجع في عدد الأضاحي المتوفرة في السوق من قبل المنتجين المحليين بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، واضاف أن الاضاحي تتوزع على حوالي 16000 من الخرفان و5000 رأس بركوس (يفوق وزنه 40 كغ) وبين 2500 و3000 من ذكور الماعز "برشني"



وأضاف المصدر ذاته، اليوم الأربعاء، في تصريح لصحفية (وات) ان حاجيات الجهة من الاضاحي تعد حوالي 35000 من الأضاحي لاسيما وان الجهة تشهد مع اقتراب موعد عيد الأضحى توافد تجار ومربي المواشي من عديد الولايات الأخرى منها القيروان وسيدي بوزيد، وهو ما يساهم في ارتفاع عدد الاضاحي المعروضة للبيع

وفي هذا السياق، أشار الى انه لن يتم اللجوء الى نقاط بيع الاضاحي من المنتج الى المستهلك بولاية نابل باعتبار توفر عديد نقاط البيع "رحبة" بمختلف معتمديات ومناطق الجهة بما يفي بالحاجة



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وبين الباي، ان الأسعار المتداولة حاليا في حدود 25 دينارا للكغ الواحد، مشيرا الى ان ارتفاع تكلفة الإنتاج نظرا لغلاء الاعلاف وندرتها وغياب المراعي الطبيعية الناجم عن نقص مياه الري خلال المواسم الفلاحية الفارطة