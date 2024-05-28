وزير الصحة يؤكد بجنيف حرص تونس على التوصّل إلى إنشاء معاهدة دوليّة للتأهّب للجوائح الصحّية والاستجابة لها

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ألقى وزير الصحّة علي المرابط، يوم الثّلاثاء، كلمة تونس أمام الدّورة 77 لجمعيّة الصحّة العالميّة المنعقدة حاليّا بجنيف بسويسرا.



وأبرز حرص تونس على تكريس القيم الكونيّة النّبيلة والتوصّل إلى إنشاء معاهدة دوليّة للتأهّب للجوائح الصحّية والاستجابة لها، تجسيما للدعوة التي كان بادر بها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وعدد من القادة الدّوليين أثناء جائحة كوفيد 19.





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وأكد الوزير أهمّية التحدّيات الصحّية التّي يواجهها العالم والتّي تعمل الدّول الأعضاء في منظمّة الصحّة العالميّة على الاستجابة لها من خلال اعتماد برنامج عمل المنظّمة الرّابع عشر للفترة 2025 - 2028 والمفاوضات حول اتّفاقيّة دوليّة للتأهّب للجوائح الصحّية والاستجابة لها وتعديل اللّوائح الصحّية، إلى جانب استعراض الطّوارئ الصحّية الدّوليّة وخاصّة الوضع في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.



وجدّد وزير الصحّة التّعبير عن موقف تونس الثّابت الدّاعي لوقف إطلاق النّار والسّماح بدخول المساعدات الإنسانيّة إلى الشّعب الفلسطيني ورفع الحصار الجائر عنه.



وفي ختام كلمته، دعا وزير الصحّة جمعيّة الصحّة العالميّة إلى اعتماد مشروع القرار الذّي تقدّمت به تونس وفرنسا والنّرويج والبرازيل وتايلندا وسلوفينيا حول "تعزيز المشاركة المجتمعيّة في قطاع الصحّة والرّفاه" والذّي يكرّس التّوصيات الواردة في دليل منظمّة الصحّة العالميّة للمشاركة المجتمعيّة استئناسا بالتّجارب الرّائدة لعدد من الدّول الأعضاء في هذا المجال ومن بينها تونس.