انطلاق تسجيل الشركات التونسيّة للمشاركة في الدورة الثالثة من لقــــــــاءات الأعمـــــــال التونسيّـــــــة الإفريقيّـــــة يومي 2 و3 جويلية بتونس

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أفاد مركز النهوض بالصّادرات، الثلاثاء في بلاغ، بفتح باب التسجيل في الدورة الثالثة للقاءات الأعمال التونسيّة الإفريقيّة التي ينظمها المركز تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصّادرات وبالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، يومي 2 و3 جويلية 2024 بتونس.



وستتيح هذه التظاهرة الرّائدة إفريقيا في مجال تشبيك الأعمال، الفرصة أمام المؤسّسات الاقتصاديّة التونسيّة المشاركة، فرصة لقاء ممثلين عن أكثر من 150 مؤسّسة إفريقيّة من ضمن أبرز الفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة، والناشطة في 10قطاعات واعدة على غرار الصّناعات الغذائيّة والكهربائيّة والملابس والصّناعات الصيدليّة ومواد البناء والاشغال العامّة، بالإضافة إلى خدمات الصّحة والتعليم والتكوين وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.





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ولضمان أوفر أسباب النجاح للّقاءات المهنيّة والزيارات الميدانيّة في هذه الّدورة، اعتمد

مركز النهوض بالصّادرات، في دعوة رجال الأعمال الأفارقة، على اختيار أبرز المورّدين

والفاعلين الاقتصاديين في القطاعات المستهدفة من كلّ دولة معنيّة.

كما عمل على التواصل المباشر معهم عن طريق شبكة التمثيل التجاري للمركز بكل من الكوت ديفوار والكاميرون وجمهورية الكنغو الديمقراطية ونيجيريا وكينيا والسنيغال وبالتنسيق مع البعثات الدبلوماسيّة التونسيّة بالبلدان الإفريقيّة.



ويتصدّر برنامج التظاهرة، جلسة افتتاحيّة بحضور شخصيات رسميّة وخبراء في مجال

التصدير وممثّلين عن المنظّمات المهنيّة من تونس وبعض البلدان الإفريقية المشاركة إضافة

إلى العديد من الأنشطة الموازية، منها بالخصوص ورشات عمل وزيارات ميدانيّة

للمؤسّسات التونسيّة.



جدير بالتذكير بأن الدّورة الثانية للقاءات الأعمال التونسيّة الإفريقيّة، الملتئمة بتونس في

ديسمبر 2022، سجلت حضور أكثر من 1000مشارك، ممثلين عن 80 شركة إفريقية من 17

دولة إفريقية .

كما شهدت مشاركة 150 مؤسّسة تونسية ناشطة في 10 قطاعات أعمال إلى جانب عقد 2317 لقاء مهنيّا مباشرا.



ودعا مركز النهوض بالصناعة جميع المؤسّسات الصّناعيّة والتجاريّة، التي تنوي النفاذ إلى الأسواق الإفريقية أو تعزيز الشراكة مع هذه الأسواق الى التسجيل في المنصّة الإلكترونية httpss://www.b2match.com/e/tunisia-africa-business-meetings-2024)، وذلك إلى غاية يوم السّبت 15 جوان القادم.

وأضاف ان هذه التظاهرة ستمكّنهم من انتقاء شركاء وعملاء من بين أهم المورّدين والمتعاملين الاقتصاديين الممثلين ل 30 دولة من إفريقيا جنوب الصّحراء، في إطار لقاءات أعمال (Business To Business) وربط شراكات مهنيّة.



وتنتظم الدورة الثالثة من لقــــــــاءات الأعمـــــــال التونسيّـــــــة الإفريقيّـــــة بدعم من مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبرنامج جسور التجارة العربيّة الإفريقيّة (AATB) التابع للمؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التجارة (ITFC).