وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ومراسل وكالة (وات) بالجهة ينفيان علاقتهما بخبر متداول حول فتح بحث تحقيقي ضد خلية تلاعب بنتائج مباريات

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نفى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة صلاح الدين الراجحي علاقته بالخبر الذي نشرته احدى الصفحات على شبكة الفايسبوك والذي نسب الى وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) والمتعلق بقرار "فتح بحث تحقيقي ضد خلية تلاعبت بنتائج مبارايات لصالح فريق ينشط في الدرجة الثانية خلال المواسم الماضية" مؤكدا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء انه لم يدلي باي تصريح في هذا السياق وحول هذا الموضوع.

كما نفي مراسل مكتب وكالة تونس افريقيا للأنباء بجندوبة من جهته نشر اي تصريح حول الموضوع الذي تم تداوله معتبرا ان الخبر هو من باب التضليل (فايك نيوز) . وقال انه يحتفظ بحقه في اللجوء الى القضاء بسبب اقحام اسم الوكالة في اخبار مضللة لم تنشرها.

مولدي