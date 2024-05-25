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بنزرت: تنفيذ قراري هدم وإزالة لأسوار وأسيجة وجدران مقامة على الملك العمومي الغابي بمنطقة الحماري برفراف

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Publié le Samedi 25 Mai 2024 - 20:38 قراءة: 0 د, 32 ث
      
نفّذت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت قراري هدم وإزالة تامة لمجموعة أسوار وأسيجة وجدران مقامة على الملك العمومي الغابي تعمّد مخالفون إقامتها دون حق قانوني بمنطقة الحماري برفراف من معتمدية رأس الجبل.

وبيّن مصدر جهوي مسؤول، في تصريح لصحفي "وات"، أنّ مصالح الولاية والمعتمدية وبلدية رفراف معزّزة بمصالح الامن الوطني بالمنطقة تولت تنفيذ هذين القرارين وإتخاذ الإجراءات الردعية والزجرية الواجبة قانونا ضدّ المخالفين.

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يشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار حملة جهوية موسعة ومتواصلة تهدف إلى الحدّ من مختلف مظاهر التعدي على القانون والملكين العمومي والخاص البحري والترابي والغابي، وقد سبقها تنفيذ عدد كبير من قرارات الهدم والإزالة في مختلف مناطق ومعتمديات الجهة، وفق المصدر نفسه.


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