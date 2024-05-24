استفادة 310 تلميذ من مكفولي الدولة من حصص دعم ومراجعة لمساعدتهم على اجتياز امتحان الباكالوريا

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استفاد بحصص دعم ومراجعة عبر منصة التدريس عن بعد "منصة ناجحون"، 310 تلميذ مكفول من الدولة يتوزعون بين 96 تلميذا من المراكز المندمجة للشباب والطفولة و207 تلميذ من مركبات الطفولة و7 تلاميذ من قرى الأطفال "س.و.س".



ويندرج تنظيم حصص الدعم والمراجعة لفائدة هؤلاء التلاميذ بالشراكة مع الجمعية التونسية لجودة التعليم، ضمن جهود وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لمساعدة التلاميذ من مكفولي الدولة لاجتياز امتحان الباكالوريا لسنة 2024 في أفضل الظروف، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الأسرة.





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واستفاد المترشحون لاجتياز امتحان الباكالوريا من حصص دعم وتدارك ومراجعة من قبل أساتذة متطوعين. ويتوزع المترشحون حسب الاختصاصات إلى 120 تلميذا في شعبة اقتصاد وتصرف، و102 تلميذ في شعبة آداب، و38 تلميذا في شعبة علوم تجريبية، و29 تلميذا في شعبة علوم تقنية، و15 تلميذا في شعبة إعلامية و4 تلاميذ في شعبة الرياضيات وتلميذين في شعبة الرياضة.



وفي السياق ذاته تمّ إعداد مجموعة "فضاء الاستعداد للباكالوريا 2024" عبر موقع التواصل "فيس بوك" لتوفير الدّعم المدرسي لفائدة أبناء المراكز المندمجة للطفولة والشباب ومركبات الطفولة وقرى الأطفال "س.و.س".



وتوفر هذه المجموعة ملخصات الدروس في مختلف الاختصاصات والتمارين والإصلاحات، إلى جانب الإجابة عن تساؤلات التّلاميذ والتّفاعل الحيني معهم.