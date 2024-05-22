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المستشار الفيدرالي السويسري المكلف بالعدل والشرطة في زيارة عمل بيومين الى تونس

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Publié le Mercredi 22 Mai 2024 - 22:19 قراءة: 0 د, 15 ث
      
حل المستشار الفيدرالي السّويسري المكلّف بالعدل والشرطة "بيت جانس" والوفد المُرافق له، مساء يوم الاربعاء بتونس، في زيارة عمل تتواصل إلى يوم الجمعة القادم (24 ماي الجاري).

وكان وزير الدّاخلية كمال الفقـي في استقبال المستشار السويسري بمطار تونس قرطاج، وفق بلاغ مقتضب صادر عن وزارة الداخلية.


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