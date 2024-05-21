وزير الخارجية يلتقي منجي الباوندي الحائز على جائزة نوبل للكيمياء سنة 2023

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التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، منجي الباوندي، الحائز على جائزة نوبل للكيمياء سنة 2023، مجددا تهانيه له واعتزاز تونس بهذا التكريم الدولي في أعلى مستوى.



وأكد الوزير خلال اللقاء، الأهمية البالغة التي تُوليها تونس للكفاءات المتميزة التي تساهم في إشعاعها العالمي وتعزيز مكانتها على الساحتين الاقليمية والدولية، بالاضافة الى دورها الداعم لجهود التنمية في تونس من خلال خبراتها المتعددة وشبكة علاقاتها المتنوعة.





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كما أبرز الجهود التي تبذلها الوزارة حاليا، لمزيد ربط الصلة بهذه الكفاءات قصد إرساء علاقات شراكة فاعلة، خدمةً لتونس ولجميع أبنائها في الداخل والخارج، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.



وتطرق في هذا الإطار، إلى استعداد الوزارة لتنظيم منتدى وطني للكفاءات التونسية بالخارج خلال الصائفة القادمة، بهدف جمع ثُلّة من الخبرات التونسية المهاجرة مع مختلف المسؤولين الحكوميين في القطاعات التي سيتم تناولها خلال هذا المنتدى، مبينا أن هذه التظاهرة ستكون فرصة سانحة لمزيد التشبيك بين هذه الكفاءات القادمة من بلدان وميادين مختلفة.



وفي إطار برنامجه في اليوم الأول من زيارته إلى تونس، قام الباوندي بتقديم محاضرة بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، حول مسيرته التعليمية والبحثية وحيثيات حصوله على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023.



وقد واكب هذه المحاضرة، وزير الشؤون الخارجية وعدد من الإطارات العليا بالوزارة وكذلك بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية، بالاضافة الى ثلة من سفراء البلدان الشقيقة والصديقة المعتمدين بتونس.



يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تولى صباح اليوم، تقليد منجي الباوندي المتحصّل على جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023، الصنف الأول من وسام الجمهورية.



وكانت الأكادمية الملكية السويدية للعلوم، منحت خلال شهر اكتوبر 2023، جائزة "نوبل" للكيمياء لسنة 2023، لثلاثة باحثين مقيمين في الولايات المتحدة يعملون في مجال الجسيمات النانوية، من بينهم التونسي منجي باوندي الذي ولد بباريس سنة 1961 ويحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية.

